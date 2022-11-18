世界盃2022｜葡萄牙友賽4球輕取尼日利亞 般奴親身談與C朗關係
撰文：趙子晉
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卡塔爾世界盃開鑼在即，列強把握機會進行友賽，作最後練兵。葡萄牙在里斯本主場與尼日利亞拍跳，即使老大哥C朗拿度缺陣下，全靠般奴費南迪斯梅開二度，領軍以4球淨勝對手。般奴賽後繼續成為今仗的主角，被問及C朗有關的事宜時，他強調互相沒有心病。
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位處世界盃H組的葡萄牙，將在下周四（24日）深夜登場，首戰將與加納交手。開鑼前夕，葡萄牙在主場與尼日利亞進行最後備戰，C朗拿度早前因為腸胃炎缺席操練，今仗同樣未有上陣。
即使「老大哥」不在陣中，還有般奴費南迪斯，兩名曼聯兵合力炮製首球，達洛治右路一扣再傳中，般奴撞射建功。尼日利亞守將其後禁區內犯手球，般奴操刀12碼中鵠，35分鐘梅開二度。戰至末段，葡萄牙由干卡路及祖奧馬里奧兩分鐘內連下兩城，結果葡萄牙以4球輕取尼日利亞。
般奴再澄清與C朗無心病
C朗拿度日前接受摩根（Piers Morgan）的訪問後，近日鬧得滿城風雨。般奴今仗接受訪問，當然被問及C朗受訪一事，這名曼聯中場直言沒有影響，「我無睇過個訪問，所以我對此無任何問題。」般奴同時表明，現時是團結一致為葡萄牙的時候，球隊上下已準備好作戰，為國家隊爭取佳績。
當般奴返回國家隊時，看到大師兄都面有難色，其後隊友祖奧馬里奧踢爆，原來只是一場誤會。般奴再度澄清，強調與C朗之間沒有心病，「該條片段沒有聲音，只是看到畫面，說我們面無表情或冷淡，但若果有聲音的話，就會知道我們是在開玩笑。」
般奴費南迪斯再三強調，這段期間全力為國家隊出戰，並指自己與任何人都沒有心病，他只是專注在自己的表現，嘗試最佳發揮來協助葡萄牙取勝。
友賽葡萄牙對尼日利亞的比數是？
4：0
葡萄牙誰人建功？
般奴費南迪斯（2球）﹑干卡路﹑祖奧馬里奧
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