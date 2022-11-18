世界盃2022｜葡萄牙友賽4球輕取尼日利亞　般奴親身談與C朗關係

卡塔爾世界盃開鑼在即，列強把握機會進行友賽，作最後練兵。葡萄牙在里斯本主場與尼日利亞拍跳，即使老大哥C朗拿度缺陣下，全靠般奴費南迪斯梅開二度，領軍以4球淨勝對手。般奴賽後繼續成為今仗的主角，被問及C朗有關的事宜時，他強調互相沒有心病。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

位處世界盃H組的葡萄牙，將在下周四（24日）深夜登場，首戰將與加納交手。開鑼前夕，葡萄牙在主場與尼日利亞進行最後備戰，C朗拿度早前因為腸胃炎缺席操練，今仗同樣未有上陣。

即使「老大哥」不在陣中，還有般奴費南迪斯，兩名曼聯兵合力炮製首球，達洛治右路一扣再傳中，般奴撞射建功。尼日利亞守將其後禁區內犯手球，般奴操刀12碼中鵠，35分鐘梅開二度。戰至末段，葡萄牙由干卡路及祖奧馬里奧兩分鐘內連下兩城，結果葡萄牙以4球輕取尼日利亞。

般奴費南迪斯梅開二度，助葡萄牙4球大勝尼日利亞。（美聯社）

般奴再澄清與C朗無心病

C朗拿度日前接受摩根（Piers Morgan）的訪問後，近日鬧得滿城風雨。般奴今仗接受訪問，當然被問及C朗受訪一事，這名曼聯中場直言沒有影響，「我無睇過個訪問，所以我對此無任何問題。」般奴同時表明，現時是團結一致為葡萄牙的時候，球隊上下已準備好作戰，為國家隊爭取佳績。

當般奴返回國家隊時，看到大師兄都面有難色，其後隊友祖奧馬里奧踢爆，原來只是一場誤會。般奴再度澄清，強調與C朗之間沒有心病，「該條片段沒有聲音，只是看到畫面，說我們面無表情或冷淡，但若果有聲音的話，就會知道我們是在開玩笑。」

C朗公開數臭曼聯疑惹般奴不滿 葡萄牙國家隊聚頭「相見如冰」

葡萄牙隊友澄清C朗般奴「握手門」 當事人：你毀了報紙頭條

C朗與般奴費南迪斯目無表情的一幕，被傳媒大造文章。（影片截圖）

般奴費南迪斯再三強調，這段期間全力為國家隊出戰，並指自己與任何人都沒有心病，他只是專注在自己的表現，嘗試最佳發揮來協助葡萄牙取勝。

即使C朗缺陣，葡萄牙仍然以4球輕取尼日利亞。（Getty Images）

<section><h2>C朗接受專訪剖白後，有無改變你的睇法？</h2></section><section><h2>支持C朗（一直都撐）</h2></section><section><h3>支持C朗（睇完專訪先撐）</h3></section><section><h3>支持坦赫格（一直都撐）</h3></section><section><h3>支持坦赫格（睇完專訪先撐）</h3></section><section><h3>兩邊都唔撐</h3></section><section><h3>無意見，食花生最開心</h3></section>

友賽葡萄牙對尼日利亞的比數是？ 4：0 葡萄牙誰人建功？ 般奴費南迪斯（2球）﹑干卡路﹑祖奧馬里奧

更多卡塔爾世界盃相關報道：