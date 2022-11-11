世界盃2022｜葡萄牙26人大軍名單　C朗領軍　39歲比比榜上有名

卡塔爾世界盃各支大軍紛紛公布名單，葡萄牙國家隊的名單出爐，C朗拿度5度入選，除了般奴費南迪斯及比比等熟悉臉孔外，亦不乏年輕小將，老帥費蘭度山度士銳意營造一隊經驗兼活力並重的葡萄牙。



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葡萄牙周四（10日）深夜公布征戰卡塔爾世界盃的26人名單，老大哥C朗拿度當然有份入選，39歲的比比亦榜上有名。除了經驗豐富的老將外，主帥費蘭度山度士亦揀選不少年青新血，包括紐奴文迪斯﹑干卡路及年僅19歲的安東尼奧施華（Antonio Silva），而效力巴黎聖日耳門的連拿度辛捷士（Renato Sanches）則落選，無緣世界盃。

39歲的比比同樣入選葡萄牙大軍。（資料圖片／Getty Images）

葡萄牙老帥志氣高：要做世界冠軍

在葡萄牙大軍名單中，僅得10人曾隨隊戰俄羅斯世界盃，在C朗﹑比比及般奴等領軍下，希望以老帶新，看得出費蘭度山度士有意在活力及經驗取得平衡。

費蘭度山度士今屆一改保守作風，揀選不少新球員入選，這名葡萄牙老帥對麾下充滿信心，「我相信這個班底能令我們成為世界冠軍。」

葡萄牙主帥費蘭度山度士公布大軍名單。（美聯社）

C朗拿度今屆將會是第5屆出戰世界盃決賽周，這名老大哥亦在社交網站發文，表示已經準備好再度為葡萄牙奮鬥。

C朗今季在曼聯不時在後備席，場上表現也感覺有點回落，但山度士強調不擔心，「我不太擔心C朗的狀態，我的工作就是為球隊找出最佳陣容，以及每個球員的最佳位置。C朗在過去4場賽事在陣中都有其作用，他與其他隊員一樣，同樣希望助葡萄牙世界盃封王。」

即使C朗在曼聯狀態麻麻，但主帥山度士並不擔心。（資料圖片／Getty Images）

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