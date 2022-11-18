世界盃2022｜H組總覽：葡萄牙無犯錯空間　烏拉圭隨時搶首名

2022世界盃H組：牌面實力較高的應是葡萄牙與烏拉圭，然而韓國與加納俱備一定實力，若葡萄牙和烏拉圭首場比賽出現爆冷結果，組內形勢隨時大亂。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

H組賽程：

11月24日（四）晚上9時 烏拉圭對韓國

11月24日（四）深夜12時 葡萄牙對加納（ViuTV免費直播）

11月28日（一）晚上9時 韓國對加納（ViuTV免費直播）

11月28日（一）深夜3時 葡萄牙對烏拉圭

12月2日（五）晚上11時 加納對烏拉圭、韓國對葡萄牙



C朗將第五度為國出戰世界盃。（Getty Images）

葡萄牙現時世界排名第9，球隊今屆以老帶新，除有現年37歲的C將第五度為國出戰世界盃，後防亦有39歲的比比在陣，再輔以魯賓戴亞斯、祖奧簡斯路、貝拿度施華等中生代，以及紐奴文迪斯、安東尼奧施華等「00後」，球隊理應被看高一線。然而葡萄牙上屆世界盃正是在16強以1：2不敵烏拉圭止步，今次絕不能掉以輕心，否則隨時小組賽出局。

今次應是蘇亞雷斯與卡雲尼最後一次並肩出戰世界盃。（Getty Images）

世界排名第14的烏拉圭上屆殺入八強後，以0：2不敵當屆冠軍法國。球隊今屆除蘇亞雷斯與卡雲尼外，亦有效力利物浦的年輕射手達雲紐尼斯加入，前線火力毋庸置疑，中場方面亦有皇馬的費達歷高華維迪與熱刺的賓坦古亞，球隊較為憂心的是多名年過30的球員，他們能否在頻密賽程中維持高水平發揮將是一大疑問。

孫興慜將戴上面具，為韓國爭取勝利。（Getty Images）

韓國現時世界排名第18，上屆球隊未能從小組賽中突圍。今屆當家球星孫興慜在世界盃前受傷，幸好他仍能戴上面罩為國征戰世界盃。除孫興慜外，韓國隊內亦有多名外流歐洲的球員入選，如拿玻里後衛金玟哉、緬恩斯中場李在城與狼隊前鋒黃喜燦等，實力不容忽視。

組內世界排名最低的加納，亦不少具質素的球員。（Getty Images）

世界排名第61的非洲代表加納，球隊雖排名不如其餘三隊，然而陣中主力球員大多效力歐洲聯賽球隊，亦有如湯馬士柏迪、伊拿基威廉斯與艾馬迪等具一定名氣的球員，其他球隊稍一不慎，隨時讓加納有機可乘。