葉劉批通識鑄大錯：誤當批判係思考　學生太自我導致冧屏冧樹事故

立法會今日（18日）連續第三日討論《施政報告》致謝議案，早上討論有關社會和諧、青年發展和抗疫等議題。新民黨主席葉劉淑儀批評，教育局當年在通識科問題上「縮骨」，不接受教科書送審，現時卻要求學校優化問責制度，質疑是將責任推給學校。



轟教局死要面：「明辨思考」譯錯「批評思考」

葉劉淑儀表示，《施政報告》中的教育政策，一如以往比較單薄及流於表面，主要提及資源及政策，缺乏深刻描述教育理念，但投放資源不一定有用，從2019年有年輕人被誤導犯法、甚至反對國家，便知道過去教育走了多少彎路、甚至錯路。她斥責政府將教育產業化是本末倒置，提到要培育學生批判性思考能力（Critical Thinking）更是翻譯錯誤，令年輕人誤以為批判就是思考。她稱，有學者早已提出將Critical Thinking翻譯成明辨思考，但當時教育局官員死要面子、死不認錯。

斥教局縮骨：通識科無書 「呢科，學唔到嘢！」

她又批評通識科沒有教科書，無助學生學習，「呢科學唔到嘢」，斥教育局當年「縮骨」，不接受教科書送審，最終鑄成大錯。考評局每年考試必出政治題，令學生關注政黨鬥爭，現時卻要求學校優化問責制度：「其實係咪教育局縮骨，好多嘢推咗俾學校做，自己就唔理呢？…有冇提供向學校提供切實可行嘅指引呢？」

葉劉淑儀又指，學生德行「好緊要」，過往本港教育太過「自我」，近期發生MIRROR演唱會屏幕墜下事故等多宗駭人聽聞的工業意外，懷疑很多意外是由人為疏忽造成，批評很多人忽略守法意識、沒有責任感，香港教育應加強人格培養及品德提升。