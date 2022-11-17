劉智鵬稱移民避操練式教育　倡仿傚國際學校模式：一樣升頂尖大學

立法會一連三日討論《施政報告》致謝議案，今早（17日）就「不斷增強發展動能」進行辯論。多名議員關注留住及培育本地人才問題，當中選委界議員劉智鵬表示，辦好教育是吸引和留住人才的必要條件，子女能否接受優質教育是港人考慮移民的因素之一，現時主流學校「以分數為目標」，學生只能不停操練和應試，建議仿傚國際學校的教學模式，鼓勵學生自主學習，開發學習興趣。

工聯會勞工界議員梁子穎認為，招攬人才的同時，最重要是本地教育作出配合，例如推動職業大學發展，讓年輕人看見未來。



劉智鵬稱，近年本港人才流失嚴重，子女能否接受優質教育是不少離港人士的考慮之一，同樣地外來人才來港時，也會考慮本港的教育制度，因此辦好教育是吸引和留住人才的必要條件。他說，現時一些有想法、有辦法的家長，一般都安排子女到國際學校讀書、或到海外升學，主流學校學生只能擁抱「以分數為目標」的教育制度，不停操練和應試，但最終無論國際或主流學校，都有機會升讀國際級大學，說明港生未必需要在操練下成長。

他建議本地學校向國際學校取經，仿傚其教學模式，鼓勵學生自主學習，開發個人學習興趣，培養有學識、見識和創意的人才。

梁子穎籲重建青年信心 黃俊碩倡優化人才退稅

梁子穎稱，香港人「好勤力、好捱得」，但政策不順、政出多門便會出事，例如公屋入息上限偏低，有市民為申請公屋選擇人工不高的工作。他稱，《施政報告》提出一系列招攬人才措施，但最重要還是本地教育作出配合，例如推動職業大學發展，讓年輕人看見未來，令他們對特區政府有信心，這方面需要政府著力做「人心工作」。

民建聯黃俊碩指，《施政報告》中「搶人才」政策的方向正確，值得肯定。但他認為，政府提出外來人才在港居住滿7年成為香港永久居民後，可申請退還在港置業已繳付的額外印花稅，對吸引境外人才作用有限，建議改為「免退後補」，若外來人才在未成為香港永久居民前售出物業，便需要補交額外印花稅。

江玉歡。（夏家朗攝）

江玉歡促改善就業生活環境留住「港漂」

選委界江玉歡認為， 香港在醫療、護理、教育及建築測量等行業均出現不同階層的「人才荒」，例如建築界難以吸引年輕人入行，導致青黃不接，大多數工人已達50歲，擔心本港建築業人手不足以應付目前建屋量。

她指，香港應著力吸引外來人才，推出生活保障及晉升發展等配套保障制度。她說，每年不少優秀內地學生到香港求學，但畢業後只有2至3成人留港就業，又指過半「港漂」有研究生學歷，選擇離港是因為本港多個產業領域缺乏發展空間，亦要面對生活成本高昂、居住環境欠佳的問題，希望政府為外來人才著力創造良好的就業生活環境，令外來人才在香港生活無後顧之憂。