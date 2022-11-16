吳永嘉倡Google搜香港國歌「無相符結果」　湯家驊：港府無權要求

立法會今起（15日）一連三日辯論《施政報告》致謝議案，多人提及上周日（13日）亞洲七人欖球賽南韓站港隊出場時，誤將反修例歌曲「願榮光歸香港」當成國歌播放，事緣正是主辦單位一名實習生在網絡搜尋錯誤下載所致。

經民聯立法會議員吳永嘉認為，事件引申出Google等搜尋引擎，檢索結果存在誤導問題，建議政府與Google交涉，要求搜尋「香港國歌」時，顯示「沒有相符的搜尋結果」，最低限度都要在檢索結果中，將正確的中國國歌「義勇軍進行曲」置頂。行政會議成員、資深大律師湯家驊則指，法律上政府並無權對搜尋引擎作出指示，「Google做唔做，完全係睇人哋畀唔畀面，佢完全可以唔睬你」，他認為問題出在該名實習生身上，而非網絡搜尋器。



網絡搜尋器的檢索結果，主要建基於不同的網絡世界資訊，結果會以關鍵字的數據量排序，搜尋器無法控制其他網站的內容，結果只顯示兩者有關連，並不代表是正確事實。以今次事件為例，部分網絡資訊提到「願榮光」被部分人視為「香港國歌」，故出現這種檢索結果。

吳永嘉：最低限度將「義勇軍進行曲」置頂

吳永嘉相信，執法部門會徹查七欖事件，包括是否有人說謊，但事件中不可忽視的焦點是Google等檢索結果存在誤導問題。他認為新世代十分依賴搜尋器獲取知識，擔心再次發生同類型錯誤。他又指Google出錯並非新鮮事，2017年Google地圖曾將河套區劃出香港版圖，他在立法會向局長反映後，政府才與Google交涉並改正。

他會後接受《香港01》查詢，指七欖事件可上升至外交層面，政府可請外交部與Google交涉，並要求Google在「香港國歌」的檢索結果，顯示「沒有相符的搜尋結果」，因為事實上香港沒有國歌，根本不應該出現任何搜集結果，而最低限度也應該將正確的中國國歌置頂在相關搜尋結果中。

行政會議成員湯家驊。（資料圖片）

湯家驊：問題出喺人身上 Google可以唔睬你

工聯會議員吳秋北亦認為，政府要進一步完善法律體制，鞏固國家安全屏障，確保不法之徒無法律漏洞可鑽。他指現時網上存在標註為「香港國歌」的港獨歌曲，政府應該要有機制處理並維護網絡安全。不過，湯家驊則認為問題出在「人身上」，是搜尋的實習生誤將檢索結果中的「願榮光」當成「國歌」，他指檢索結果受網絡數據量影響，容易遭人操縱，法律上政府無權要求Google採取任何行動，「完全係睇人哋畀唔畀面你！」