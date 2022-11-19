李家超未晤西方領袖　稱0+3獲理解：邀來港搞活動　度身防疫方案

特首李家超到曼谷出席亞太經合組織（APEC）領導人會議，是爆疫三年以來首次特首外訪，也是反修例事件後少有與西方國家領袖同場，但期間只安排與印尼總統佐科維多多、新加坡總理李顯龍、越南國家主席阮春福、以及泰國總理巴育單獨會昭。



正被美國制裁的李家超今晚（19日）總結行程時，被問到曾否與西方領袖交流，親身回應西方對香港的種種批評。他指只安排與四國領袖會晤，因為每個領袖都要按時間安排工作，自己有趁機會向其他領袖講解香港情況。至於明年APEC峰會由美國舉辦，香港的參與會否受影響，李則說「作為APEC成員，一定支持及參與APEC會議及活動，呢個不需要置疑。」



僅晤東南亞四國 何不親自回應西方批評？

香港入境檢疫維持「0+3」，李家超指，曾將香港情況向不同領袖解釋，表明開放的方向目標清晰一致，鼓勵各國來港舉辦活動，會針對這些活動釐定方案：「我哋會有序逐步減少所有限制，大家都認同這個方向，按實際情況作平衡判斷。」他向不同領袖表示，香港要特別照顧高風險人士、維持醫療體系正常運作、而且疫苗接種率未完善，「大家都好理解，其實大家都經歷過同樣問題」，明白各地的實際情況有所不同。

APEC：圖為2022年11月18日，一批出席亞太經合組織會議的國家領袖或政府高層在會場合照，當中包括右三的美國副總統賀錦麗、左三的日本首相岸田文雄、右二的韓國總理韓惪洙、左一的澳洲總理阿爾巴尼斯、右一的新西蘭總理阿德恩，和左二的加拿大總理杜魯多。（AP）

0+3：向各國解釋香港顧慮 大家都好理解

李家超又指，向各國介紹了香港現時「活起來、動起來」，未來只會更包容、更開放、更積極聯繫世界，已經並將舉辦很多盛事。他形容，此行在「說好」香港故事及優勢上獲得「好好成果」，得到與會領袖認同，香港未來除了會鞏固國際金融中心地位，亦致力成為一個創科城市及中西文化藝術交流的城市，很高興東盟國家都表態支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」。

我非常積極利用呢個機會『說好香港故事』，成果係包括第一，好多領導人都更加了解香港實際情況，我解咗畀大家聽，大家都好正面認為香港重返世界舞台，舉辦了不同盛事，大家聽到係好正面嘅反應。第二，與不同人士包括當地商界講香港發展機遇，大家都睇到我好強調喺貿易發展、經濟合作方面，利用今次機會推展香港，得到好正面回應，包括四個國家元首在會面期間都同意喺經貿合作方面可以再推展，有一個國家更希望在經貿方面翻一番，所以目標係好一致、正面，當然之間嘅關係亦建立咗，我相信人與人嘅溝通認識都好重要。 李家超──「說好香港故意」具體成果

美主辦2023APEC 港參與受影響？

李家超說，香港全力支持自由貿易，只要朝著這個方向，任何國家的意見都會認真對待，強調在經濟下行的情況下，只有合作才可以應對。一連兩日的峰會今日結束，李家超將停留曼谷，明天會參觀泰國企業，並率領逾20人的貿易代表團與泰國政商界交流。