港欖國歌頻出錯 李家超非常不滿：去信亞洲、國際欖總附官方版本
撰文：林嘉成
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港欖在國際賽事「奏國歌」環節接連出事，繼七欖南韓站誤將反修例歌曲《願榮光歸香港》當作「香港國歌」播放，再爆出至少兩場世盃外圍賽，港隊出場「奏國歌」環節出錯，現場雖然播出正確的《義勇軍進行曲》，但轉播片段卻打出「《願榮光歸香港》—香港國歌」字幕說明。
特首李家超在曼谷回應事件，對欖球賽事播錯國歌、以及作「不正當描述」非常不滿及反對。香港警方除了就七欖南韓站展開調查，將去信國際欖球理事會及亞洲欖球總會：「第一表示對事件嘅不滿，第二提供畀佢國歌嘅官方版本，亦都提供官方對國歌版本嘅描述，會要求佢哋將事件實際情況調查後，話畀我哋聽，確保呢啲事件不再發生！」
李家超說，自己多次強調任何組織舉辦國際賽事，都必須清晰明白有責任確保播放官方版本國歌，要莊嚴、嚴肅地保障國歌的象徵性及代表性。
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