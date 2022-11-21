李家超確診︱拆解行會「被休會」之謎　涉兩個尷尬因素

特首李家超於訪問泰國曼谷回港後確診新冠病毒，政府公布原定明日（22日）舉行的行政會議休會。據了解，明日原定的會議涉及議程，需要押後處理。



法理上，其實政府大可以由政務司司長署任特首主持行會，不影響行會工作。不過綜合政圈分析，基於兩個尷尬因素，導致不能將權力「下放」政務司司長。



▼11月20日 李家超在泰國曼谷訪問行程▼



尷尬因素一：今早新聞稿指李家超「在家工作」

根據《基本法》第53條：「香港特別行政區行政長官短期不能履行職務時，由政務司長、財政司長、律政司長依次臨時代理其職務。」不過根據政府首次交代李家超染疫的新聞稿：「隔離期間，李家超會在家工作，按需要以視像出席會議。」換言之特首本人在香港，仍在履行特首職務，只是狀態為「在家工作」而非「不能履行職務」，因此無人暫時署任特首職位，換言之政務司司長陳國基不能代為主持會議。

此外，行政會議的性質頗為特殊，保密制由回歸前一直沿用至今，根據2013年時任政務司司長林鄭月娥在立法會的答覆：「為使行政會議充分發揮其職能，行政會議在回歸前後都一直奉行沿用已久的保密原則，期間並無任何改變，目的就是要確保行政會議成員一如以往在沒有壓力下，暢所欲言，坦誠地向行政長官表達意見，也讓行政長官可以充分聽取意見，以衡量政策利弊。」

視像出席欠法理基礎 亦有風險

有知情人士告知《香港01》，律政司今日經過詳細研究，認為以視像形式出席行會有風險，法律上亦站不住腳。

行政會議成員、資深大律師湯家驊強調不能透露行會內容，但據他理解，行政會議是需要親身召開，看不見視像進行有何法理依據。他又指，即使是修例風波或是疫情期間，商討的內容非常緊急，都需要行會成員親身出席會議。

這讓政府陷入兩難：李家超改以視像形式出席行政會議行不通，可是若「特事特辦」豁免李家超的隔離，既會增加傳播風險，又會招人話柄。

李家超在11月8日 出席行會前見記者。（資料圖片/張浩維攝）

尷尬因素二：早上剛視像出席人大主席團會議

其中一個解決方法，是特首辦下午公布李家超明日休假，然後由陳國基「名正言順」署任特首，會議可照常召開。

但有不願具名的行會中人提醒，政府在今早的新聞稿中，才表示李家超「在家工作」，而他其後亦透過視像出席人大代表選舉主席團的會議，證明他的身體狀況仍然適合工作。如果在下午才改變做法，改稱特首休假，觀感上會十分奇怪，「是否暗示出現了甚麼其他狀況，令人覺得特首今早就可以應付工作，下午就『惡化』了，應付不來呢？有一些尷尬，會引起猜測，如果不涉及太緊急的議程，乾脆休會也是一個合理的選擇。」