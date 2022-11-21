李家超確診︱拆解行會「被休會」之謎　涉兩個尷尬因素

撰文：林劍
出版：更新：

特首李家超於訪問泰國曼谷回港後確診新冠病毒，政府公布原定明日（22日）舉行的行政會議休會。據了解，明日原定的會議涉及議程，需要押後處理。

法理上，其實政府大可以由政務司司長署任特首主持行會，不影響行會工作。不過綜合政圈分析，基於兩個尷尬因素，導致不能將權力「下放」政務司司長。

▼11月20日　李家超在泰國曼谷訪問行程▼

尷尬因素一：今早新聞稿指李家超「在家工作」

根據《基本法》第53條：「香港特別行政區行政長官短期不能履行職務時，由政務司長、財政司長、律政司長依次臨時代理其職務。」不過根據政府首次交代李家超染疫的新聞稿：「隔離期間，李家超會在家工作，按需要以視像出席會議。」換言之特首本人在香港，仍在履行特首職務，只是狀態為「在家工作」而非「不能履行職務」，因此無人暫時署任特首職位，換言之政務司司長陳國基不能代為主持會議。

此外，行政會議的性質頗為特殊，保密制由回歸前一直沿用至今，根據2013年時任政務司司長林鄭月娥在立法會的答覆：「為使行政會議充分發揮其職能，行政會議在回歸前後都一直奉行沿用已久的保密原則，期間並無任何改變，目的就是要確保行政會議成員一如以往在沒有壓力下，暢所欲言，坦誠地向行政長官表達意見，也讓行政長官可以充分聽取意見，以衡量政策利弊。」

視像出席欠法理基礎　亦有風險

有知情人士告知《香港01》，律政司今日經過詳細研究，認為以視像形式出席行會有風險，法律上亦站不住腳。

行政會議成員、資深大律師湯家驊強調不能透露行會內容，但據他理解，行政會議是需要親身召開，看不見視像進行有何法理依據。他又指，即使是修例風波或是疫情期間，商討的內容非常緊急，都需要行會成員親身出席會議。

這讓政府陷入兩難：李家超改以視像形式出席行政會議行不通，可是若「特事特辦」豁免李家超的隔離，既會增加傳播風險，又會招人話柄。

李家超在11月8日 出席行會前見記者。（資料圖片/張浩維攝）

尷尬因素二：早上剛視像出席人大主席團會議

其中一個解決方法，是特首辦下午公布李家超明日休假，然後由陳國基「名正言順」署任特首，會議可照常召開。

但有不願具名的行會中人提醒，政府在今早的新聞稿中，才表示李家超「在家工作」，而他其後亦透過視像出席人大代表選舉主席團的會議，證明他的身體狀況仍然適合工作。如果在下午才改變做法，改稱特首休假，觀感上會十分奇怪，「是否暗示出現了甚麼其他狀況，令人覺得特首今早就可以應付工作，下午就『惡化』了，應付不來呢？有一些尷尬，會引起猜測，如果不涉及太緊急的議程，乾脆休會也是一個合理的選擇。」

李家超確診︱特首辦：現有輕微發熱、喉嚨有些痛楚　行會明日休會李家超確診｜專家料泰國當地感染　回顧行程多次出席無戴口罩活動李家超確診｜曾與習近平挽手　何栢良：快測陰性傳人機會微乎其微李家超確診｜隨團林健鋒稱暫無人確診　曾出席宴請但維持正常距離行政長官李家超泰國返港後確診新冠病毒　正按指引隔離
李家超
行政會議
新冠肺炎