加電費｜中電按年加價19.8%、港燈加45.6%　賺盡8%准許回報

疫情持續三年仍未見盡頭，國際燃料價格不斷飆升，對電費構成沉重壓力，無論是政府或是電力公司，均先後明言明年無可避免要上調電費，有環團更預測「雙位數加幅無懸念」。

明年電費價格今日（22日）揭盅，環境局指，兩電的明年一月新電費，與今年11月相比，中電加價約6.4%，而港燈則加價約5.5%。換言之，按年度計算，與今年一月份的淨電費相比，中電新一年加價約19.8%，港燈亦加價約45.6%。

環境局局長謝展寰表示，與兩電磋商的過程中，有提出要求兩電考慮不要賺盡《利潤管制協議》訂立的8%准許回報，「但兩電不同意」，他稱在合約精神下，「唔同意都要尊重合約精神。」



電費由基本電費和燃料價條款收費組成，前者涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤；後者則反映燃料價格的變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付。根據現時《管制協議》機制，兩電可賺盡8%回報。

環境局局長謝展寰在立法會環境事務委員會交代電費調整，指因應過去兩年國際能源價格升，政府已要求政府盡力壓低加幅，兩電同意大幅度動用電費穩定基金，承擔燃料帳負結餘。其中，中電的「基本電費」凍結，港燈則要加5個百分點(5%)。

大幅動用電費穩定基金 市民仍欠兩電40億燃料費

謝展寰指，與今年11月比較，明年一月中電加價6.4%，港燈則加5.5%。其中，港燈動用電費穩定基金3.8億，中電動用15.3億，不過，兩電的燃料帳仍是負數，其中港燈是負13億，中電是負27億，即香港市民仍欠兩電40億元。

中電公布，明年元旦起，平均基本電價將會繼續凍結，即連續三年維持在同一水平，每度電93.7港仙。不過，中電指由於國際燃料價格一直攀升，燃料調整費會由目前 (2022年11月）的每度電 54.8 港仙上調 7.2港仙，至 2023 年1月的每度電 62 港仙。

按年計算 中電加價19.8% 港燈加45.6%

同時，中電將繼續發放「地租及差餉特别回扣」，每度電為1.3港仙，經調整後，2023 年的平均淨電價為每度電 154.4 港仙。由 2022年11月至 2023年1月，平均淨電價每度電上調 9.3 港仙，升幅為 6.4%。中電承認，明年的淨電價，較今年一月上升19.8%。

港燈公布，明年元旦起，平均基本電價將上調5.5仙，每度電114.5港仙。而燃料調整費會由目前 (2022年11月）的每度電78.8 港仙上調3.7港仙，至 2023 年1月的每度電 82.5港仙，由於港燈明年未有特別回扣，故元旦起平均淨電價是每度電197港仙。換言之，港燈2023年1 月平均淨電費，較2022年1月高45.6% ，港燈強調九成是燃料調整費上升引起。

港燈指，明白加電費會特別對基層家庭帶來影響，因此會推出一項「特別電費補貼」，大約一半的港燈住宅客戶可以受惠，同時會繼續推出一系列紓困措施同推廣節能的工作，包括為基層家庭派發飲食券，向劏房戶派電費津貼。

經民聯盧偉國表示，理解其他地方能源價格對電費影響是以倍數計，但電費增幅對於本港星斗市民負擔很大。工聯會立法會議員郭偉强則指，香港經營電力公司零風險、有錢賺，重點在於控制利益，要求兩電在准許利潤之中抽出一部份，紓緩市民電費壓力。

民建聯立法會議員陳克勤指出，現時燃料費帳項需要由市民負擔，政府則每月提供130元電費補貼，質疑：「政府又畀錢，市民自己又畀錢，點解兩間電力公司可以獨善其身？」民建聯陳學鋒則表示，兩電簡介中講述情況有如「俄烏戰爭好似打到嚟香港，唔知仲以為導彈射中咗電廠。」他直言兩電需有企業責任，燃料帳最後亦要市民及中小企「埋單」：「講到咁大仁大義，加到好少，但係你（兩電）賺嘅錢無少到。」

選委界議員林筱魯表示，明白能源價格波動不能控制，想知道兩電對於未來能源價格波動有沒有展望，如果未來一年的增幅，與過去一年一樣高，認為政府必須預計民情的反彈。

兩電賺盡8% 政府：唔同意都要尊重合約精神。

環境局局長謝展寰表示，與兩電磋商的過程中，有提出要求兩電考慮不要賺盡《利潤管制協議》訂立的8%准許回報，「但兩電不同意」，他稱在合約精神下，「唔同意都要尊重合約精神。」

港燈解釋，管制協議精神為平衡各持份者的期望，強調一直按協議辦事，港燈的投資者期望穩定派息。而港燈一方面要承擔長期巨額的投資，另一方面要確保客戶有安全可靠的電力服務，今次加幅大部份是燃料價格上升引致，重申沒有從中獲取利益。

中電則強調，除了燃料成本大幅上升，其他營運成本亦有雙位數增幅，今年售電亦是負增長，「非百分百利潤」。

燃料價格飆升 年內電費加幅已達雙位數

受國際能源價格飆升影響，兩電燃料調整費只會保證首兩個月不變，隨後每月燃料費根據過去三個月的實際燃料價格平均值計算，即會跟隨市況波動，故今年電費早已按月悄悄加價。中電今年的年度燃料調整費為38.6仙，三月起已按月上調，11月飆升至54.8仙，加幅約42%。港燈的加幅更明顯，今年的年度燃料調整費為27.3仙，但11月已升至78.8仙，增幅近兩倍。

換言之，以每度電的淨電費計算，兩電早已無法穩守原本公布的價格。中電每度電價格為128.9仙，11月已加價至145.1仙，增幅約12.6%；港燈每度電收費由135.3仙，本月加價至186.8仙，較年初加價約38%，年內加幅已達雙位數水平。