加電費｜淨電價創新高　環團料未來繼續加　因市民仍欠兩電40億

明年電費價格今日（22日）揭盅，中電及港燈明年一月新電費，與今年11月相比，中電加價約6.4%，而港燈則加價約5.5%；按年度計算，與今年一月份的淨電費相比，中電新一年加價約19.8%，港燈亦加價約45.6%，平均淨電價則分別為154.4仙及197仙，無論加幅或每度電的電費，均創歷史新高。



兩電有兩個「錢罌」用作壓抑電費加幅，分別為「電費穩定基金」及「燃料費調整條款賬」，環境局透露，兩電共動用電費穩定基金中19.1億元來減低電費加幅。不過目前兩電燃料賬仍是「負數」，其中港燈是負13億，中電是負27億，代表兩電「墊支」燃料賬，簡單而言是香港市民仍欠兩電40億元。



有環保團體認為，在全球燃料成本上漲，以及市民仍欠兩電鉅額的情況下，本港電費「肯定繼續加，無得避，只係睇下點樣攤還（燃料帳）」，並認為長遠而言一度電淨電費很大機會突破2元。



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現時市民所交的電費分成「基本電費」及「燃料調整費」兩部份。基本電費涵蓋兩電預測利潤、營運成本及燃料成本等；而燃料調整費是根據實際燃料成本而釐訂，屬於實報實銷，每個月亦會調整。

中電公布，來年將凍結基本電費，維持在93.7仙；不過燃料費則比今年初大漲60.6%至62仙，平均一度電達154.4仙。

港燈方面，明年基本電費為114.5仙，比目前上升5%；燃料費則比今年初勁升兩倍至82.5仙，每度電達197仙，接近突破2元一度電大關。

3月起電費賬單需留意是否「暗地加價」

兩電均解釋，明年電費升幅是受國際能源價格飆升影響，不過燃料費加勢或未止，皆因兩電只會保證首兩個月燃料費不變，由3月起隨後每月燃料費會根據過去三個月的實際燃料價格平均值計算，即會跟隨市況波動。電費會否「暗地裡」加價，則要待明年3月揭盅。

按機制，兩電有兩個「錢罌」用作調節電費，分別為「電費穩定基金」及「燃料費調整條款賬」。電費穩定基金方面，如兩電如賺多過《管制協議》中所訂的8%准許利潤，多出的金額會存入基金，即儲備其實亦是來自市民荷包。

根據環境局今日公布的資料，中電及港燈分別從電費穩定基金中動用15.3億及3.8億，才壓抑到加幅，不過當局未有公布現時基金的結餘。

燃料帳結餘合共負40億 倘須攤還電費加幅「高處未算高」

而燃料賬方面，倘電力公司以往收多燃料費，會撥入「錢罌」中；而當燃料價格猛升時，則會由「錢罌」中取錢補貼燃料費。環境局表示，目前兩電的燃料帳為負數，其中港燈是負13億，中電是負27億，即「使凸咗」，亦代表兩電為市民墊支燃料費，港人仍欠兩電達40億元，如兩電要收回相關費用，並反映於電費加幅上，恐怕淨電價及電升幅會續創歷史新高。

世界綠色組織行政總裁余遠騁。（資料圖片／梁鵬威攝）

世界綠色組織行政總裁余遠騁預計，在全球燃料成本上漲，以及市民仍欠兩電鉅額的情況下，本港電費「肯定繼續加，無得避，只係睇下點樣攤還（燃料帳）」，並認為長遠而言每度電淨電費很大機會突破2元。不過他指，由於過往本港電費處低位，今年錄大額加幅後：「以後升幅百分比可能會無咁顯著。」

綠色和平則認為，隨著氣候危機惡化，全球都加緊能源轉型，香港近年亦已增添天然氣機組及發展其他新能源以取代燃煤發電；加上全球能源供應受地緣政治影響而變得緊張，令本港電費無可避免的上升，估計未來仍會持續攀升。綠色和平建議，當局應推出針對基層市民更換節能電器的資助計劃等，以減輕基層市民的電費負擔同時達致減排效果。