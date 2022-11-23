強積金大縮水︱許正宇稱無可奈何：跌後總回升　謝偉俊轟答覆虛無

受股市表現重挫，不少市民強積金戶口大縮水。選委界立法會議員謝偉俊今日（23日）提出口頭質詢，要求政府交代在經濟衰退、百業蕭條的情況下，會否考慮退稅、停供及代供強積金等紓困措施。



財經事務及庫務局局長許正宇回應指，近期投資市況比較波動，但強積金推行21年以來，有14年錄得正回報，在某些年份出現負回報後亦有回升，強調強積金屬長線投資，市民毋須過份擔憂金融市場短期波動。



許正宇：強積金反映市況無可奈何 市民應長遠看

謝偉俊批評許正宇的答覆「遊花園」：「冚唪唥都係虛嘅，冚唪唥都係任何時空都可以答嘅答案......啲答案實啲得唔得啊，局長！」他不滿許正宇稱金融市場只屬短期波動：「大佬依家唔係短期波動，我收到好多投訴，退休點算啊，局長！」許正宇回應指，《施政報告》提出很多實際措施，例如設立辦公室招攬企業和人才、並設定KPI：「呢啲絕對唔係虛招，係實招。」

許正宇又指，市況波動反映在強積金上是無可奈何，希望市民從長遠看，強調強積金是「點滴積累，長期收成」，政府正著力透過積金易平台降低行政成本。

負資產升至533宗，許正宇稱處低位，又指2003年沙士高峰期的10萬5,700宗。﹙資料圖片﹚

負資產增至533宗 許正宇：沙士時逾10萬宗

許正宇表示，受疫情影響，今年第一季經濟轉差，第二季有改善，但因應地緣政治局勢緊張等因素，政府將今年全年經濟預測下調至負3.2%，預計通脹率為1.8%。在樓市方面，他稱物業市場交投活動明顯吹淡，下半年每月住宅成交量為3,700宗，低於上半年的每月平均4,200宗。他續指，負資產個案由第二季的55宗增至第三季的533宗，相比2003年沙士高峰期的10萬5,700宗，以及2008年的1萬1千宗，仍處於低位。

在股市方面，許正宇指，今年第三季因通脹、央行強硬緊縮政策以及能源危機等因素影響，香港股市總市值下跌1.1%至30.8萬億元。他提到，由於經濟不景，政府收入不如預期，預計22/23年度將錄得超過1千億元赤字。

鄧家彪倡消費券可繳差餉電費：唔好只係錦上添花

工聯會鄧家彪建議政府提出「電子應對通脹消費券」，容許市民透過消費券繳交差餉及電費，讓各階段市民可用消費券應急，而非只是錦上添花。許正宇指，通脹並非香港獨有，在構思及撰寫《財政預算案》時會考慮有關問題、以及其他紓困措施。

經民聯盧偉國稱，香港勞動力下跌問題嚴峻，兩年內減少14萬勞動人口。許正宇稱，人才依附機會，目前最重要穩控疫情、推動復常，並為香港經濟加入新元素。