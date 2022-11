許正宇﹕強積金制度穩健及經得起考驗　料積金易平台可降行政成本

積金局舉辦題為 「 What’s Next? The New Trends of MPF」 的強積金研討會 ,與強積金業界分享如何向強積金計劃成員提供更好的退休回報及探討積金易平台將來運作後的強積金生態 。



擔任主禮嘉賓的財經事務及庫務局局長許正宇致辭時表示﹕ 「 在過去21年 ,事實證明強積金制度穩健且經得起考驗, 它在市況蓬勃時能為計劃成員帶來好回報而市場逆轉時計劃 成員亦可以趁低價吸納為未來創造價值 。 雖然沒有人能控制或改變投資環境, 但在平衡投資回報及風險的同時加強投資選項的多元性能保障計劃成員的利益。政府與積金局會以計 劃成員的利益為先聽取業界的意見不斷檢視對強積金投資的規管。 」

許正宇又指出,透過提升強積金制度的運作效率和成本效益,積金易平台全面運作後將有助降低強積金基金的行政成本,並為其他重要改革鋪路。對於計劃成員 ,因積金易平台帶來的數碼轉型而節省的每一分每一毫,意味著 將有 更多投資和正回報。

積金局主席劉麥嘉軒致開幕辭時表示:「積金局一直與業界共同努力,推出合適的退休投資方案,讓計劃成員的投資選擇更加多元化。我們亦因應市場最新發展檢討強積金的可投資範圍。強積金計劃的成分基金範圍必須多元化,才能滿足到強積金計劃成員在累積期及提取期兩個階段中不同的風險偏好及期望 。 」