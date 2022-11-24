世界盃2022｜德國爆冷負日本　議員大跌眼鏡　鄧家彪：機會尚存！

昨晚（23日）舉行的世界盃賽事，四屆冠軍德國以1比2不敵日本，成為繼阿根廷負予沙特阿拉伯後，另一支爆冷敗於亞洲球隊的傳統勁旅，隨時繼上屆後再一次緣盡淘汰賽。

事緣《香港01》昨日報道，前晚（22日）沙特阿拉伯爆冷2比1打敗強隊阿根廷之後，廣東省梅州市中醫醫院湧入大批求診者，紛紛表示看到愛隊輸波「胸悶氣短」，更有老人一覺醒來頭暈、噁心，甚至右手無法活動。

愛隊輸波可大可小，記者較早前徵集政界人士對世界盃的看法時，發現立法會議員也有不少德國死忠球迷，因此今日關注他們的心理健康狀況。有議員表示確實沒有預料到這個賽果，令人大跌眼鏡，但認為德國表現不算差，出線仍然有機會。



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死忠德國球迷鄧家彪：機會尚存！

工聯會鄧家彪是「死忠」的德國球迷，曾向記者表示「永遠支持德國」。被問到有否傷心到「懷疑人生」，他笑言：「又未至於嘅，睇波呢樣嘢，都學識咗去抽離。」又指：「算啦，沙特都贏得阿根廷，有咩唔可以發生！」

他表示近日剛完成視網膜手術，視力未百分百恢復，只看了下半場比賽。他認為德國發揮其實又不算太差，有一定的組織力，「真係有啲不幸，喺八十幾分鐘先失波，冇仇報。」鄧家彪認為德國戰術檢討能力很高，一場失利不代表甚麼，有信心之後兩場比賽可以改善。「下場（對西班牙）和或者贏，最後一場大勝，應該都仲有機會出線，機會尚存！」

楊永杰：睇到賽果「吓」咗一聲

另一名資深德國球迷、「A4」楊永杰表示昨晚因為處理其他緊急公務沒有看比賽，但賽後重溫精華片段及閱讀球評，相信日本在下半場發揮出《足球小將》精神和拼勁，趁德國精神不集中反勝，坦言：「我忙完睇到個賽果都『吓』咗一聲，完全估佢唔到。」他希望愛隊未來兩場打醒十二分精神，首場出師不利之下更加不容有失，對德國出線、最終贏得冠軍仍然有信心。

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