世界盃｜德國後衛魯迪格詭異跑動歧視日本？　球迷發現或另有真相

世界盃E組德國遭日本反勝，以1：2告負，比賽期間德國後衛魯迪格（Antonio Rüdiger）一次奇異的跑動，被視為輕敵的舉動，有看不起對手日本之嫌，遭球迷鞭撻。

但有網民發現，真相或許不是如大家所想。



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德國對日本踢到54分鐘，當時仍領先1：0，魯迪格在右路近邊線與日本前鋒淺野拓磨一同追波，這位向來以速度見稱的守將不敢怠慢全速奔跑，兩人追到接近底線時魯迪格稍稍佔優。

此時他突然施以「高抬腿」跑幾步、再以身位阻擋淺野，成功阻止對手搶得皮球，皮球亦滾出底線。這個動作，被英國媒體以「卡通跑」形容。

<section><h2>魯迪格突然施展古怪跑姿，你嘅睇法係…</h2></section><section><h2>擺明特登，睇唔起同唔尊重日本</h2></section><section><h3>衰太輕敵搞到最後輸波</h3></section><section><h3>對手都無特別反應，唔使大驚小怪</h3></section><section><h3>應該係佢有特別嘅跑姿習慣</h3></section>

RUDIGER did this & lost 😭😭😭 pic.twitter.com/KMS4W0WNCF — Pundit Jay (@pundit_jay) November 23, 2022

魯迪格的「卡通跑」，被廣泛視作輕敵的動作，加上之後淺野拓磨攻入為日本追平的一球，令魯迪格更加飽受批評，認為他態度輕挑，最終輸波是自食其果。

德國前國腳夏文更狠狠地罵道：「他的舉動不尊重淺野、在嘲諷對手……但最終只得一隊能笑到最後呢。」

魯迪格和德國隊當然不是笑到最後的一隊。（Getty Images）

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魯迪格短短數秒的動作遭全世界批評，但亦有球迷「考古」，發現魯迪格一向有這衝刺到最後突然高抬腿跑的習慣。無論是現在效力皇家馬德里、之前在車路士也有許多例子，時而非常誇張、時而動作較小，相信不是針對日本隊。

但習慣歸習慣，「卡通跑」到底用意何在？是為了減速、還是只是他興之所致？原因為何，便只得他本人才知道了。

球迷剪輯的魯迪格的「卡通跑」精華：