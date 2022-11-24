世界盃｜日本勇挫德國後再次細心打掃更衣室　留下心意再獲大讚

四年前，日本隊在世界盃16強力戰不敵比利時出局，球隊賽後仍細心清理更衣室，並留下感謝字句一事，獲球迷力讚。

今屆世界盃日本沿襲優良傳統，分組賽首仗 2：1 爆冷反勝德國後，不止再度將更衣室清潔得一塵不染，還留下一份物輕情意重的禮物，又一次令世人驚嘆。



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2018世界盃日本16強止步後，清潔更衣室並留下感謝字句，獲網民大讚。（資料圖片／Priscilla Janssens twitter）

2018年世界盃時，日本16強時在補時階段以2：3不敵比利時，球員賽後在場上均顯得十分傷感，然而他們仍不忘賽後整理好更衣室，並留下感謝字句。事件經國際足協工作人員分享至社交媒體曝光，網民紛紛大讚。

國際足協上載2022世界盃日本隊離開後的更衣室。（FIFA.com Twitter）

四年過去，日本隊周三（23日）爆冷以2：1擊敗德國，球員和球迷紛紛熱烈慶祝這場勝仗。球隊瘋狂慶祝過後，更衣室往往會受到一定程度「衝擊」，不過這情況並沒有發生在日本隊身上。

國際足協在社交媒體上載照片可見，日本隊離開後的更衣室竟被打掃得一塵不染，地上沒有慶祝後常見的汽水、啤酒痕跡或綵帶，所有物品均被排列得整整齊齊，連使用過的毛巾也被整齊疊好，彷彿沒有使用過一樣。

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除整理更衣室外，日本隊亦留下摺紙鶴與感謝字句。（FIFA.com Twitter）

不止如此，日本隊更在使用過的更衣室中央一張長枱上，放上多隻大大小小的紙鶴，並在一塊紙皮上分別以阿拉伯文和日文寫上「感謝」的字樣。一場熱血反勝後過，不忘維持紀律和傳統，並做足禮儀，又一次成為網上熱話。

除球員外，日本球迷繼早前被拍到揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾賽後協助清潔球場後，今仗賽後再次有球迷留下來清理垃圾，同樣獲網民熱傳。

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