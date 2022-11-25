政壇諸事町｜林素蔚情迷C朗：佢真係好勁　A4議員約睇世界盃決賽

世界盃決賽周成為焦點，葡萄牙球星C朗拿度連續五屆都有入波，創造歷史，就連平日無睇波的立法會議員林素蔚都「心心眼」：「佢真係好勁！」



平日不睇波的林素蔚，原來是C朗球迷。（資料圖片/廖雁雄攝）

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林素蔚平日無睇波，但就鍾意C朗拿度，她接受《香港01》訪問時坦言是「睇臉」，早已有留意這名葡萄牙球星：「C朗好型㗎。」

C朗在首場對加納的比賽射入一球十二碼，助葡萄牙贏3比2。比賽時間較夜，林素蔚沒有看直播，不過今日（25日）一早睇相關新聞：「佢真係好勁，破咗紀錄！」她說，C朗和美斯都是最後一次參賽，希望C朗有好表現。

先上網搵資料 避免現場問「甚麼是越位」

林素蔚透露，「A4」聯盟議員已約好一起看世界盃決賽，但地點尚未決定。今屆世界盃賽事有很多越位，「甚麼是越位」是很難三言兩語解答的問題，現場提問可能令球迷「Jam線」。林素蔚說會先上網搵資料，以免現場問人時尷尬。

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