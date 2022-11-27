曾俊華曬無鬍鬚攬女照　憶感恩節初見老婆：感激遇見｜政壇諸事町

每年11月第四個星期四是美國感恩節。前財政司司長曾俊華今日（27日）於社交網發帖，談起一段感恩節的回憶，事緣他1969年於美國讀大學期間，於感恩節參加一場兄弟會的社交活動，在輾轉介紹之下臨時找來一位女伴陪同參與，而這位女伴正好是他現時的妻子曾黃蓮華（Lynn）。

曾俊華又上載自己年輕時「青靚白淨」、無鬍鬚、與妻子拍拖期間的合照，二人相隔五十多年恩愛如昔。他大談這段因慶祝「感恩節」而「出Pool」經歷，直呼：「感激我遇見！」



笑指當時「單身即地獄」 參加活動需找女伴

眨下眼，我倆攜手走過差不多半個世紀，所以每年感恩節，我都會諗起伊健喺1994年推出嗰首歌：感激我遇見！ 前財政司司長曾俊華

曾俊華指，香港人對感恩節可能沒什麼感覺，「但每年感恩節，我都特別感恩」，這個節目在美國而言，等同中國人的冬至。

他憶述在1969年，即入讀大學第一年時，加入一個兄弟會，而這個兄弟會有一個傳統，在每年感恩節當晚，舉行一個比較正式的晚宴，「所有兄弟們都要著正裝靚靚仔仔出席」，首年入會的「兄弟」就要帶一位女伴：「我諗呢個安排，都係想新成員多啲社交，同其他人多交往一下。」

當時有一位比曾俊華更早加入兄弟會的「大佬」特別照顧他，協助他融入及適應環境，甚至主動問他是否需要幫忙找女伴，曾俊華初時拒絕：「我覺得冇理由呢啲嘢都要兄弟幫手，決定自己去努力下。」但笑指當時是「單身即地獄」，隨即「請外援」，向一名住在波士頓的朋友求救。「呢位老友其實係我爸爸以前喺香港一間中學任教時嘅學生。佢好唔話得，介紹咗一位朋友陪我。」

妻子原只是「救急扶危」 後十分投契繼續發展

曾俊華最終於感恩節當天與女伴見面：「而佢，就係阿Lynn，即係我𠵱家嘅太太。」曾俊華笑指Lynn原只是「救急扶危」，但晚宴當晚二人十分投契：「我哋兩個好好傾，發覺大家好多嘢都好合拍。」他更打蛇隨棍上，繼續約Lynn去街，二人看的第一套戲是「Romeo & Juliet」：「我顯然唔係一個浪漫嘅人，同Lynn一齊去睇嘅第一套戲，竟然係套愛情悲劇。」

不過幸好，二人最終未有如同電影結局般悲劇收場：「而我哋嘅love story，唔單止喺感恩節後成功to be continued，而且喺我哋大學畢業後不久就有個happy ending。眨下眼，我倆攜手走過差不多半個世紀」曾俊華最後更大方表白指：「所以每年感恩節，我都會諗起伊健喺1994年推出嗰首歌：感激我遇見！」