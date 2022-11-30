專訪｜ 尚海龍寄語青年敢於失敗　借荔枝窩村對內地說好香港故事

立法會選委界補選將於12月18日（星期日）舉行，出現六人爭四席的戰況。首次參選、自稱「政治素人」的科企「商湯」總經理尚海龍接受《香港01》專訪，認為完善後的議會為專業人士提供發聲平台，期望自己能進入議會，為香港帶來具體創科意見，他認為只有發展，方可為青年謀出路、解決本地深層次矛盾。



社會近來常談「復常之路」，尚海龍認為除了須對外說好香港故事，應同時修補香港在內地的形象，透露他有份參與的荔枝窩村復耕研究，令內地人眼前一亮，「原來香港都有鄉村振興？」



無政黨撐腰：靠企業家撞板精神

尚海龍縱橫科研、商界多年，轉戰政界的他深信「大發展，小困難；小發展，大困難；無發展，最困難」，他亦將這理念融入參選口號當中：「推動創科發展，助港由治及興」。尚海龍透露，自己被外界質疑漠視政治，但他深信先要在自己的專業領域做好，提出具體意見，才能推動社會發展，而非如同「政治KOL」般「抽水」：「（抽水）呢個唔係一個政治口號，唔係唔監督政府，而係要有良性、專業互動，專業監督，淨係鬧佢冇用。」

至於驟然轉跑道的原因，尚海龍直言：

關心政治嘅人唔專業，專業嘅人之前無興趣參與政治，因為要嘥晒時間喺到拉嚟拉去，又有機會有肢體衝突，身體唔好都會激死！ 尚海龍

他認為，推出完善選舉制度後，議會風氣截然不同，為專業人士提供發聲平台，因而願意站出來參選。加上，自己「港漂」十多年，子女均在港出世，形容對香港有「天然歸屬感」，「希望呢個城市好，香港整體好。」

尚海龍笑稱：「你有黨，我有膽，我唔驚，呢個咪企業家精神。」（歐家樂攝）

首次參選，加上背後無政黨撐腰，尚海龍自言幸好自己有企業家撞板精神：「而家去拜訪，我孤身一人拎住背囊，人哋帶住黨主席、立法會議員，（我）一個咁傻嘅素人，同人哋一個黨同台（比併），人哋都覺得太慘啦！AQ（逆境商數）就係遇到艱難都唔驚，我係政治素人，你有黨，我有膽，我唔驚，呢個咪企業家精神。」

寄語年輕人「要成為Loser！」

近年有不少年輕人認為香港生活壓力大，欠缺發展機會。尚海龍憶述，初來香港時，自己的薪金是內地的兩倍，暗忖「有着數，搵兩萬（元），仲以為可以儲一萬（元），但點知都係唔夠，租金好貴。香港好得意，有樣嘢叫『凍定熱』，凍飲加兩蚊，熱飲唔駛加，嗰時我係心入面好糾結，加兩蚊要諗清楚！」其後，「商湯」更經歷三次倒閉危機：「開會嘅時候財務總監行入嚟，同我講『睇下盤數……仲有我張辭職信，兩個星期後公司無錢，我都要辭職搵工』，要睇自己遇到困難要點諗。」

後來他一步一耕耘，「商湯」成為港產「獨角獸」、內地人工智能行業的領跑者，他寄語年青人不要害怕失敗，要「continue to be a loser」：

香港係金融中心，啲人習慣計算風險，推崇「Risk management」嘅文化，但我成日話要「Take big risks and get big opportunities」。 尚海龍

不過作為「創科人」，尚海龍留意到科研非本地學生修讀首選，他認為這與本地產業結構轉變相關，坦言望子成龍是大多父母期待，「個個都想仔女做律師、醫生」，相信是由於過往太少「獨角獸」企業「走出來、難成功」，使家長及年輕人普遍不看好創科發展。他認為，若要成功使科研產業化，吸引更多年輕人入行，必須要有「Role Model」（模範），令年輕人了解創科的職業生涯走向，「令佢哋知道透過呢條路，都可以結婚、買樓、生小朋友。」

大發展，小困難；小發展，大困難；無發展，最困難 尚海龍

促推動創科發展 讓青年「有凍飲加兩蚊的自由」

國家主席習近平在「二十大」報告中提到，「支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。」尚海龍認為，解決「深層次矛盾」離不開科技發展，直言「大發展，小困難；小發展，大困難；無發展，最困難」。他表示，香港的創科發展滯後：「過咗幾波浪潮，無好好把握住（機會），影響咗過去20年成長出嚟嘅呢一代、兩代、三代人。佢哋以後無競爭力，唔夠膽生仔、買樓、消費。」直言不可以再耽誤，不可讓年輕一代有「兩蚊凍飲」的思前想後，「要有凍飲加兩蚊嘅自由」。

另外，他又提疫情為本港服務業帶來巨大打擊，「街邊鋪頭十有九空」，指再工業化可解決就業問題，為香港提供就業機會，但要在港創造出可持續發展的再工業化，必須要有創科引領。

除「深層次矛盾」外，「疫後復常」也是政界熱門議題之一，尚海龍認為香港首先要「形象復常」。他表示：「過往內地媒體公開報道一啲嘢，內地人對香港都有一啲睇法。」他呼籲港人和政府要多向內地介紹香港良好的治理經驗，例如香港鄉村振興經驗：「同清華大學團隊研究荔枝窩村，香港嘅鄉村振興，而且係由下而上嘅成功經驗，大家都眼前一亮，『原來你哋香港都有鄉村振興？』呢個項目得到比賽第一名、最高分……你哋（政府）只係朝出面講香港有幾好，全部都一樣，『香港有背靠祖國』、『一國兩制優勢』、『祖國有大市場，我哋係內地最大嘅最大投資』......內地而家講最多嘅就係鄉村振興，咁我哋就用呢個Topic去講香港。香港有好多好嘅管治經驗無介紹去祖國……（介紹香港好的管治）呢個咪修復關係，令內地人民覺得『哇！香港真係有料！』」

立法會補選參選人為尚海龍、何敬康、黃錦輝、李廣宇、陳永光和黃梓謙。