專訪｜ 尚海龍：香港太方便使科研落後　倡政府採購助創科起步

立法會選委界補選將於12月18日（星期日）舉行，出現六人爭四席的戰況。首次參選、自稱「政治素人」的科企「商湯」總經理尚海龍接受《香港01》專訪，大談香港科研發展：「香港太方便，對新科技應用無緊逼性，錯過咗幾波科技發展浪潮。」



他又指政府內部對科技應用落後到「有啲不可想像」，建議當局提供清晰的科研發展藍圖、緊貼世界創科發展趨勢、落實先行先試，提供市場讓初創企業發揮。



尚海龍：社會對採用新科技無緊迫性

尚海龍大讚，香港是一個中西薈萃、師資優良的地方：「香港嘅大學係好叻，享受中西薈萃嘅機會，幾間大學請嘅教授，起碼都係『QS』（《QS世界大學排名》）前100、知名嘅教授。」他又比較香港及北京的地鐵設計，指香港生活十分便利：「港鐵係非常之好，同一個月台（就可以）換乘，大家去過北京都知，換乘唔係一件簡單嘅事，有機會要行返出去。」

香港太過方便，行得穩，但都行得慢 尚海龍

他表示：「傳統科技過於強大，使用新科技就相對保守，香港太方便，對新科技應用無緊逼性，無緊逼性就無場景，政府又唔係一個有為、aggressive（進取的）使用科技嘅政府。」

尚海龍認為，香港創科界需要一個商業生態系統：「單靠SME（Small and Medium Enterprises，中小企）係無機會的，需要錢、技術、地方，香港租金好貴」，加上與創科業的市場佔有率十分低，本地生產總值不足1%，他直言「成為支柱性行業？係艱難啲」。

港府科技應用大滯後 坦言：「難以想像」

其中，尚海龍特別提到政府對科技應用落後到「有啲不可想像」，他認為這與政府資源分配和政策效率相關：「今年（《財政預算案》投入的）嘅一蚊，可能出年有變化，有機會升值，有機會貶值，貶值機會大，所以你點幫到人哋喺好頸渴嗰時有杯水飲下？（即時有？）無錯，獲得感。」他舉例指，市民可透過電子錢包收取消費券：「唔洗話太繁雜嘅流程都可以攞到，大家又覺得呢個易入口。」他認為港府要先踏前一步，領導加快市場發展：「每個部門都要有自己嘅路線圖，自己部門要先smart（智慧），先好講『成個香港smart city（智慧城市）』！」

政府須提出智慧城市時間表和路線圖

不過港府在新一份《施政報告》中許下建設智慧香港的期望，豪言在兩年後，將政府服務全面電子化，港府該如何達成此看似遙不可及的目標，又可如何協助科企把握機遇？尚海龍認為，政府須交出一份清晰指引：「創科工業局要有自己嘅發展藍圖，以往有smart city 1.0（智慧城市1.0）、2.0嘅blueprint（藍圖），但你（政府）要將佢嘅時間表、路線圖描繪出嚟，話畀市民知各個部門點樣幫到佢哋，或者將香港呢個城市嘅發展要描述得更加清楚。」

至於何時可以達到「智慧城市」，或「智慧政府」的目標，尚海龍直言：「睇決心」，他指新政府提出KPI（績效指標）是個大轉變，意味各部門須面對考核、有人須「孭飛」，他指有多大的壓迫感、環境需求，便會有多大的動力：「疫情之後轉Zoom、Webinar上堂，一個月基本上都適應晒啦，連小朋友、老師習慣physical meeting（實體會議）或者physical（實體）上堂，佢都可以適應Zoom。」

加大市民監察力度 「先行先試」讓初創賺經驗

不過他坦言，科研發展計劃年期一般較長：「但五年後唔知邊個做政府，所以公務員都習慣『少做少錯』的文化：『五年打後啊！今年係第一年，唔駛急。』」尚海龍強調政府要容許市民監督計劃進展，觀察問責官員和公務員間、決策和實行間出現甚麼不和諧。他表示當選後，會以第三方聲音向政府提供專業、具體意見，指導可行的創科發展方向，防止政府出現鐘擺效應，蹉跎歲月。

他表示當選後，防止政府出現鐘擺效應，蹉跎歲月。（歐家樂攝）

尚海龍強調，本港不少社會問題，如青年就業、人口老化、房屋供應等，均與科技應用息息相關，呼籲港府要更「有為」，採購本地創科企業的產品，採取先行先試的策略：「試咗先有數據，有數據先有feedback（回饋）、upgrade（升級）。如果本地企業可以喺香港攞到第一個showcase、第一張合約單，佢個發展會加速。只有落地，先會知個產品嘅不足。」他表示，本地企業規模較細，源於無「先行先試」的機會，認為「有為」政府須與「有效」市場緊密相連，打通智慧城市的藍圖，互相呼應。

立法會補選參選人為尚海龍、何敬康、黃錦輝、李廣宇、陳永光和黃梓謙。