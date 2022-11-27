專訪｜黃梓謙自嘲「落選經驗」豐富　信融入國家大局後港人會回流

立法會選委界補選將於12月18日舉行，吸引到6人競逐4個議席，包括第三度參選立法會的全國港澳研究會理事黃梓謙。去年參選以14票之差落敗，今年捲土重來，黃梓謙接受《香港01》專訪時，笑言自己「落選經驗」較多，雖然沒有政黨背景，但事隔一年他行事更謙卑，與選委關係更紮實，有信心兼顧國家及國際兩個大局。



本港移民潮未見緩和，黃梓謙稱港人移民反映他們「擁抱世界」，深信只要香港做好「安居樂業」配套，將融入國家發展大局、面向國際的優勢「做出來」，尤其是推動文化藝術及創科發展，人才終會回流。



黃梓謙表示，抗疫工作讓他認識很多地區選委。（歐嘉樂攝）

平衡現實縮政綱 「有時間了解嘅人有限」

去年參選立法會選委界別，黃梓謙提出近40頁的政綱，今次他稱吸取了上次參選經驗，將參選理念縮短至兩頁紙，是平衡了理論和現實：「真正有時間了解晒成份政綱嘅人有限......你花咁多時間做研究，就少咗時間見選委，今年平衡得比較好。」他提到，去年準備選舉的時間不足，以致他與很多選委也不熟絡，「同好多選委都係得一面之緣，每個選舉論壇淨係得一兩分鐘發言。」

直至今年第五波疫情，黃梓謙與選委開始了「非一般」關係，他稱當時擔任全港社區抗疫連線義工組統籌，與一眾選委並肩抗疫，「嗰時識咗好多地區選委，一齊打過仗，同選委嘅關係就唔同喇。」他說自己比去年更謙卑、沉穩，會以積極角度看成與敗，「上年有956票支持，希望今年選票可以956票起跳。」

黃梓謙（右）及藝人方力申（左），在第五波疫情爆發時，到旺角三無唐樓派發防疫物資。（黃梓謙Facebook）

昔日中間派 現稱政治環境理想：可講下文化藝術

黃梓謙2016年曾代表標榜中間路線的「民主思路」，參選立法會地區直選。其後在2019年稱民主思路無法未能協助社會修補撕裂而退出。他回顧當時充當和事佬角色，卻吃力不討好，「當傳統建制泛民，兩邊都好激烈時，啲人係唔想理和事佬講咩，最後就鬧爆個和事佬，2016年行呢條路成為唔到大多數。」他表示，2019年政治兩極化的浪潮比2016年更甚，「同大家講復和時，其實兩邊都唔會畀你加入佢地陣營復和，取唔到大多數人認同。」

他稱，身處2019年時無法預料會有《港區國安法》，亦無法想像修改選舉制度，而時至今日，香港人普遍對政治制度有共識，認為現時政治環境理想，「政治立足於多數香港人……最理想有空間探討政策問題，早幾年參選都好想講文化藝術問題，但無人講你講呢啲，一定要講政改方案。」

黃梓謙認為，香港可擔當中外文化藝術交流的橋樑。（香港故宮文化博物館）

稱移民港人擁抱世界 港做好本業便回流

《港區國安法》生效後，本港社會回復平靜，迎來的卻是一浪接一浪的移民潮，單計2021年中至22年中數據，本港人口淨移出達11.3萬人。黃梓謙指，部份年輕人經歷2019年反修例風波以及新冠疫情後，對本港前景失去信心，認為香港發展停滯不前，「或者佢地心目中嘅香港，與現實未必一樣。」但他相信只要香港將本業做好，人才必定會回流，「香港有實際問題未處理好，留唔到人唔係意外……如果將安居樂業做好，啲人就會返嚟。」

黃梓謙自參選以來多次強調「國家觀念」、「香港情懷」及「國際視野」，他說港人移民正正顯示他們「擁抱世界」，但港人在海外未必過得如想像般快樂，最重要讓他們在香港有值得活下來、有所貢獻的空間，相信他們會回港。他又稱部份港人國家觀念不強也是可以理解，因以往港英年代並無構建港人國家觀念，現時應該在國家、國際和香港三方面取得平衡。

他亦提到，要吸引人才回港，融入國家發展大局、面向國際等方面，就一定要做出成績，「唔係淨係講出嚟，講但做唔出成績，無人會因為你咁講就聽。」

黃梓謙政綱重點之一是推動文化藝術發展。（歐嘉樂攝）

倡推動文創增中國軟實力：國際社會信港人品味

黃梓謙表示，文化藝術和科技正是很好的場景，展示本港如何融入國家發展大局，發揮自身優勢，若當選希望推動本港「文創」、「科創」並行。他說，香港可充份利用背靠祖國、面向世界的特點，擔當中外文化藝術交流的橋樑。他稱，不少國際投資者信任香港品味和選擇，在香港展示內地藝術家的作品，有助他們打響名堂，宣揚中國文化，助中國輸出軟實力。他提到，香港和東莞等地也可實行「前店後廠」做法，由內地城市生產藝術品，再在香港銷售。

他亦希望增加文創產業本港GDP比重，推動藝術與體育、旅遊、科技、零售等跨界合作，將文化創意轉化為商機，「遊客嚟到留多一兩日都好，帶動百業興旺」。

立法會補選參選人為黃梓謙、何敬康、黃錦輝、李廣宇、陳永光和尚海龍。