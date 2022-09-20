人才戰︱5組數字看本港人才流失　一個年齡群勞動人口急挫

「人才」二字近期成為社會焦點，香港經濟要長遠發展，離不開吸引和留住人才，尤其在一些專業行業中。在上篇，筆者初步比較了香港與5個國家或地區的人才吸引力。本文則以另一個角度切入，從數字讓讀者側面了解香港的人才流失情況，其中會特別針對一些重要行業的從業人數。

吸引人才系列三之二



1. 年輕勞動人口大減

近年香港出現移民潮，其中相當一部份來自青年人，對勞動市場帶來一定衝擊。雖然政府沒有統計移居外地的具體人數，但有其他數據可以協助觀察情況。根據政府統計處「按年齡劃分的勞動人口」，在2022年第2季，本港勞動人口為375.02萬人，比去年同期下跌3.49%。其中在20至39歲的年齡組群，勞動人口全線下挫，當中20至24歲更加比起去年同期，人數減少14.98%，數字相當跨張。

根據統計報告定義，勞動人口指15歲及以上陸上非住院人口，就業人口及失業人口都計算在內，而不可隨時工作或沒有找尋工作的料理家務者、退休人士及所有15歲以下人士等被定義為非勞動人口。

（資料來源：政府統計處）

2. 金融、創科相關行業就業人數減少

在未來，金融與創科都是香港的重要發展方向。根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》，在2020年第2季，從事金融行業的就業人數有21.42萬人，2021年同期為21.61萬人，數字相約。不過到2022年第二季，人數下降至20.45萬。

「資訊及通訊」行業方面，2020年第二季就業人數為13.78萬人，2021年第二季微跌至13.35萬人，2022年第二季進一步跌至12.7萬人。

「專業及商用服務」行業亦有相類似情況，2020年第二季就業人數為39.77萬人，2021年第二季稍升至41.44萬人，2022年第二季卻回落至38.79萬人。

▼三個重要行業之就業人數變化▼



（資料來源：政府統計處）

3. 對人才吸引力落後新加坡 生活成本高成致命傷

根據《2021年IMD世界人才競爭力報告》，香港在「吸引與留住人才」一項的排名由第18位跌至第26位（新加坡同期由第22位升至第15位）。主要失分項目有兩個：生活成本太高（包括住房價格），排61位；空氣懸浮粒子問題嚴重，排41位。

歐洲工商管理學院（INSEAD）全球城市人才競爭力指數排名，香港排名20，在亞洲城市中屬第二高，但正好落後於競爭對手新加坡（第7位）。

香港人才流失，競爭對手新加坡亦趕上。（資料圖片）

4. 人才入境數目未恢復至疫情前水平

香港主要有6個輸入境外人才計劃，包括「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」、「科技人才入境計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」及「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」，當中以前四者為最主要。

根據入境處數字，4個計劃總計申請來港獲批人數，在2020年疫情開始後大跌，至今日都未回復至疫情前水平。

（資料來源：入境處）

5. 公營醫療人手流失嚴重 盧寵茂：年輕醫生一取專科資格就離開

在政府統計處的報告中，難以得知醫生護士的人手流失情況，因為統計處行業相關分類為「人類保健及社會工作活動」，夾雜其他行業的從業員在內。不過根據政府今年4月回覆立法會的資料，在2021-22年度，衞生署及醫管局轄下醫生和護士的人數及離職率都明顯比往年嚴重。（見下圖）

醫務衞生局局長盧寵茂上月接受港台訪問時曾指出，以往較多較為年長或具經驗的醫護人員，提早離開公營醫療系統，但近年情況有所變化，34至39歲員工的流失率較高，部份可能剛取得專科資格不久就離開，個別醫生可能因為移民。

吳傑莊：青年勞動力跌幅明顯 為未來響警號

立法會選委界議員吳傑莊表示，非常關注本港青年及人才政策，認為青年勞動人口減少原因是綜合性的，其中相當一部份是離開香港，有可能是讀書升學，亦有一些是外闖就業，例如參加大灣區青年就業計劃。不過他認同，本年青年勞動人口跌幅明顯，對香港總體而言是個警號，「要問的是，為何這些年輕知識分子不選擇留在香港？」

吳傑莊提到，政府至今沒有完整統計港人移居離開香港的數字，情況並不理想，要就人才問題對症下藥，第一步就要先了解問題的嚴重程度，掌握確切數字。其次，政府需要向青年展示，留在香港事業發展仍是機會處處，希望下月的《施政報告》有詳細論述。