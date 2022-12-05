將軍澳綫列車脫鈎｜張欣宇：最嚴重意外之一　議員促增對外連接

港鐵將軍澳線往北角方向列車，今日（5日）早上發生嚴重意外，一輛列車的車卡與車卡之間連接位鬆脫。



曾在港鐵工作的立法會議員張欣宇，今日和另一「A4聯盟」議員、新界東南議員林素蔚視察。張欣宇指，今次是最嚴重的意外之一，如兩車卡完全斷開，乘客可能會從斷口跌下路軌。



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如完全斷開 乘客會從斷口跌落路軌

張欣宇指，從照片所見，車卡與車卡之間的位置，較正常車廂多出了白色的部份，他說這是平日是看不到的接駁位。他說這情況是列車甩卡，是最嚴重意外之一，如果完全斷開，乘客是有可能從斷口跌下路軌。

張欣宇說，現今的列車已經有警報系統，相信在這次事件中有發揮作用，即時煞車，才沒有更嚴重傷亡。他說這類事故很罕見，1993年荃灣線亦曾發生「甩卡」，由於當時警報系統未完善，列車在脫卡後繼續行駛。

林素蔚（左）、張欣宇（右）直播講解港鐵將軍澳線意外，以及現場交通情況。（張欣宇Facebook直播截圖）

港鐵有意外將軍澳交通癱瘓 林素蔚冀有隧道過海

林素蔚說，將軍澳對外交通很靠港鐵，「港鐵一冧對外就好塞車」，今早意外後就算是非繁忙時間仍有約百人等接駁巴士。她說將軍澳很需要其他陸路接駁九龍，雖然將藍隧道周日開通，但仍很希望有一條接駁港島小西灣的隧道。

本身不是將軍澳居民的張欣宇認同，指事故發生後出入將軍澳的道路均擠塞，駕車進入花了很長時間。

港鐵代表在記者會上被問到事故是否「甩卡」而起，僅回覆指列車已返回車廠深入調查接駁裝置，沒有正面回應是否「甩卡」。（陳浩然攝）

市民直播中投訴 接駁巴士安批混亂指示不清

有市民在張欣宇、林素蔚直播中途即場投訴，指港鐵安排混亂，港鐵站無人通知發生甚麼事，巴士站雖然有巴士，但卻有人表示沒有車可搭，幸好有其他路人指點才知道接駁巴士上車位置。他說臨時巴士站牌混亂，沒有人在現場協助市民尋找應乘搭的路線。

另一新界東南議員、民建聯李世榮亦同樣表示，將軍澳居民對外交通很依賴港鐵，促請港鐵調查成因，包括機信是否老化，又要求完善疏散程序，減少乘客的風險。

李世榮在將軍澳站外接受採訪，講述事故情況。（李世榮Facebook直播截圖）

近年發生多次意外 民主黨質疑管理缺失

民主黨則到港鐵總部表達不滿。他們指港鐵近年連番出現嚴重意外，2019年荃灣中環站撞車、東鐵綫在紅磡站出軌，2021年銅鑼灣撞毀廣告牌導致車門脫落，以及今年11月13日一列荃灣線列車在油麻地站撞毀車門並出軌，皆揭示港鐵在鐵路營運、維修保養及危機處理的方面出現重大的缺失。

民主黨沙田區議會副主席冼卓嵐要求港鐵盡快交代今次事故原因，並全面檢查所有列車涉事的機組零件，防止事故再次發生。

民主黨沙田區議員周曉嵐指出每次港鐵出現重大事故，港鐵管理層都會向市民鞠躬致歉並強調加強維修保養頻率並承諾同類事件不會再次發生，但是嚴重事故屢次出現，令人質疑港鐵的車務管理和工程維護是否出現結構性問題。

民主黨交通政策發言人莊榮輝關注現時同類列車的連接口是否安全，會否呼籲市民避免站在這些位置。