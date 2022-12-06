江澤民追悼會｜習近平：實現港澳回歸　六四後嚴重時刻穩改革大局

前國家主席、中共前總書記江澤民的追悼儀式，今早（6日）10時在北京人民大會堂舉行，香港各界同步默哀。國家主席習近平致悼詞，表示極其沉痛地悼念江澤民，提及「1989年春夏之交，我國發生嚴重政治風波」，江在「六四事件」中堅決擁護和執行「黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策」，其後當選總書記、中央軍委主席，成為第三代領導人。



習近平讚揚江領導中國發展社會主義民主政治，實施依法治國基本方略，發展社會主義先進文化，實現香港、澳門順利回歸。



國家主席習近平出席追悼大會並致悼詞。（影片截圖）

在決定黨國前途命運重大歷史關頭 江澤民臨危受命

習近平指，江澤民1989年擔任黨軍主要領導職務時臨危受命，國家面臨「外有壓力、內有困難」的嚴重時刻。他指80年代末、90年代初，國際國內發生嚴重政治風波，世界社會主義出現嚴重曲折，中國社會主義發展面臨空前巨大困難和壓力。在這個決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭，江毫不動搖堅持經濟建設，堅持改革開放、堅決開展治理整頓、全面加強意識形態工作、積極展開外交鬥爭，堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全、穩定，成功穩住改革發展大局，為國家發展打下堅實基礎。

他指，江澤民強調「財大才能氣粗，落後就要挨打」，將發展作為黨執政興國的第一要務，聚精會神搞建設、一心一意謀發展。江領導國家發展社會主義民主政治，實現港澳順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，始終以寬廣眼光洞察世界形勢發展趨勢，積極推動世界走向多極化，推進國際關係民主化，尊重多樣性，領導中國打開外交工作嶄新局面。

江澤民追悼大會現場：



+ 5