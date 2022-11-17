重置棕地作業多層工廈選址曝光　擬交發展商投標興建　設特惠租金

北部都會區未來將大興土木，港府《施政報告》早前提出，將於明年起推出區內首批土地興建多層工廈，據發展局文件顯示，當局已鎖定位於洪水橋／厦村新發展區及鄰近元朗工業邨（現稱元朗創新園）合共五幅用地，逾72萬平方米（約800萬平方呎）的樓面面積，將擬用作支援物流及車輛維修業，並以相若於棕地市場價格的優惠租金，租予棕地作業者，初步為期約五至10年。

局方預計，最快2023/24年度完成相關用地的平整工程，惟暫用作社區隔離設施的洪水橋／厦村新發展區用地則需視乎疫情進程。發展局又指，未來將在其他發展區例如新田／落馬洲規劃多層式工廈。



港府擬於洪水橋／厦村新發展區兩幅用地，興建多層工廈，初步傾向預留作物流及／或車輛維修保 養用途。（資料圖片／鄭子峰攝）

鄰近港深西部公路、位於洪水橋／厦村新發展區的部分用地，現被暫時徵用作社區隔離設施，當局未來將擬議興建多層工廈。（鄭子峰攝）

《施政報告》提到，港府着力發展棕地，在加快收回棕地進行發展的同時，政府會適切照顧包括寮屋住戶、棕地作業者等受影響人士的需要，包括明年起在元朗和洪水橋推出土地興建多層工廈，並於地契條款要求撥出若干樓面面積以低於市場租金租予受影響的棕地作業者。



發展局向立法會提交文件披露首批擬議興建多層工廈的土地選址，分別涉及洪水橋／厦村新發展區、鄰近港深西部公路的兩幅用地面積分別為5.3及2.7公頃，相關用地地現被暫時徵用作社區隔離設施；另外三幅用地則位於元朗工業邨，佔地介乎1至1.4公頃。前者需視乎疫情發展及社區隔離設施的遷出時間，後者則最早可在明年出售。局方預計，最快2023／24年度完成相關用地的平整工程。



至於未來去向，發展局表明將在其他發展區規劃多層式工廈用地，例如新田／落馬洲，另龍鼓灘填海及重新規劃屯門西項目，亦將視乎研究結果，料可提供土地發展多層工廈。

擬議興建多層工廈的士地選址曝光，港府鎖定位於洪水橋／厦村新發展區及鄰近元朗合共五幅用地，擬用作支援物流及車輛維修業。(發展局提交立法會文件)

擬議興建多層工廈的士地選址曝光，港府鎖定位於洪水橋／厦村新發展區及鄰近元朗合共五幅用地，擬用作支援物流及車輛維修業。(發展局提交立法會文件)

當局提到，雖然不會向政府發展項目影響的業務經營者提供「一換一」調遷安排，但發展多層工廈，提供樓面面積整合棕地作業，有助容納擬重置業務的棕地作業經營者。

招標形式邀發展商興建 預留至少三成樓面面積交政府

文件續提出，經審視市場意外調查結果，當局傾向將五幅用地預留作物流及／或車輛維修保養用途，將合共提供逾72萬平方米樓面面積，並以公開招標方式出售用地，多層工廈的發展商或業主需按特定的賣地條款規定，把不少於三成樓面面積移交政府，另屬意委任政府部門或代理機構管理指定樓面面積，以相若於棕地市場價格的優惠租金租予棕地作業者，供其過渡及進行產業升級轉型，初步為期約五至10年。

發展局指，會在明年下半年正式招標前，邀請發展商按特定賣地條款遞交發展意向書，並據此調整有關賣地安排。