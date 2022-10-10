團體覓433公頃棕地100公頃正荒廢　料建10萬伙　倡代替明日大嶼

政府於曾委聘顧問展開棕地研究，發展本港共有1,579公頃棕地，當中有450公頃具發展潛力，惟最終僅47公頃棕地將發展公營房屋。

綠色和平聯同本土研究社今日（10日）舉行記者會，發現單計北部都會區，已有433公頃具發展潛力的棕地，惟至今仍未納入發展。他們亦指，在上述433公頃的棕地中，有100公頃棕地並無任何作業，最長荒廢14年，相信有望在4至5年內變成熟地。

他們估計，若政府以中低密度發展上述一半土地，料可建約10.9萬伙房屋，較過去6年公屋建屋量多，故建議政府毋須推行明日大嶼及發展郊野公園邊陲用地，以免犧牲大自然環境。



綠色和平及本土研究社按今年3月及8月的衛星圖及實地考察，分析北部都會區的範圍，從而選出適合作短中期發展的棕地。本土研究社研究員蔡諾正解釋，有關棕地須符合一定條件，包括已開展或擬議發展計劃邊界外的1公里範圍內、離主要幹道約10分鐘車程、面積達2公頃或以上的棕地群等。

他們舉例指，在洪水橋/廈村新發展附近一帶，共發現了108公頃棕地，其中沙江圍及沙江村更覓得50公頃的大型棕地群。本土研究社研究員張嘉敏強調，50公頃絕不零散，而且緊貼洪水橋/廈村新發展的界線，故相信較容易操作。

100公頃棕地正閒置 最長14年

此外，他們發現當中有100公頃棕地現正閒置，由於毋須重置、平整土地等，故將可更快提供建屋用地，有望加快至4至5年內可變熟地。

當中位於錦田新潭路以東及沙埔村一帶，閒置棕地面積達21公頃，最長閒置達14年。張嘉敏表示，該址現時處於荒廢狀態，被鏟平後已長滿野草，加上鄰近政府物色的棕地選址元朗沙埔用地，故證明該址有發展潛力。

另一幅棕地則位於長春新村，面積逾5公頃用地多年前已被剷平，大部份空置了14年，野草比一個人還要高。

比明日大嶼更實際

綠色和平資深項目主任陳可淳認為，有關棕地可以在6年內提供433公頃用地，即217公頃住屋用地，相對「明日大嶼」要用15至20年去興建200公頃用地，絕對更快而且成本更低，亦更符合現屆政府提速建屋的目標。

她建議，特首李家超的首份施政報告中，應訂立任期內發展棕地的目標及KPI，並應制定合理重置本地工業的棕地政策 。

「明日大嶼」建議在中部水域交椅洲和喜靈洲附近分階段填海，建造合共約1,700公頃的多個人工島。（資料圖片／歐嘉樂攝）

發展局：人工島是土地供應重要一環 政府繼續致力推進

發展局回應稱，為回應社會對房屋及經濟發展的期望，政府致力增加土地供應，當中包括發展棕地。在新界共約 1,600 公頃的棕地中，有一半因其位處在發展區內，或因為其露天運作模式和周圍環境及發展不協調等原因，而將陸續發展為高密度房屋及其他用途，以更善用土地和提升效益。

就有團體提到位於北部都會區內的棕地，發言人指相當部份正是上述將會陸續發展的棕地，已被多項政府或私人發展計劃所涵蓋，或已被納入不同的發展研究，例如新田/落馬洲發展樞紐研究的經修訂範圍、流浮山、尖鼻咀及白泥地區的土地用途檢討，和元朗南第三期發展增加發展規模檢討研究，其中一些大型新發展區已開始施工。

局方重申，增加土地供應以滿足房屋及經濟發展需求，必須多管齊下；中部水域人工島是香港整體土地供應策略重要一環，政府會繼續致力推進這個重要的發展項目。