鄧家彪分享新加坡勞工保障經驗　發牌規定「零工」公司交退休金

正在新加坡出席國際勞工組織亞太區會議的工聯會立法會議員鄧家彪，期間與新加坡全國總工會交流勞工保障措施。他提出新加坡有三點工作，值得香港借鏡，當中涉及勞資爭拗調解服務，以及如何保障網約車、外賣平台等「零工」員工。



鄧家彪與新加坡全國總工會交流勞工保障措施。（鄧家彪Facebook）

星洲無法定最低工資 三方協作制訂工資水平

任何地方都有勞資糾紛，鄧家彪指新加坡全國總工會真正實踐三方協作，轄下單位設有調解服務，大部份都能夠解決，只有極低比例調解不成而要上審裁處。

另一三方協作的例子是制訂工資水平建議，原來新加坡沒有法定最低工資，而總工會轄下的不同行業工會，透過三方協作架構，為不同行業、職位資歷的僱員制訂工資水平建議，體現三方協作原則。

鄧家彪近日訪問新加坡，與當地組織會面。（鄧家彪Facebook）

近年興起的「零工經濟」，造就幾間全球大企業，但參與的人員如Call車司機、外賣員就欠缺保障，例如假期福利、工傷保障、標準工時、退休保障等，長遠會是社會保障制度的缺口。

鄧家彪說，新加坡政府積極制訂法規和政策，透過發牌管理所有營辦商，需要按法律責任向政府提交退休金和工傷保險金。他認為，這種做法既迎接「零工經濟」趨勢，亦能為工人提供最基本保障。

此外，鄧家彪大讚新加坡全國總工會轄下的大型廉價超市「FairPrice」，又指總工會近年成立公司，提供非牟利保險產品，包括醫療、意外保險，更與銀行合作開設網絡銀行，提供與時並進的工會服務。又提供多項培訓服務，讓僱員適應社會需要。

他期望，新加坡這些經驗「在香港用得着」。