簡約公屋｜解構單位成本89萬變68萬公屋價　計算方式與房委會不同

政府未來五年擬建3萬伙「簡約公屋」，每個單位平均成本89萬，高過傳統公屋37%，房屋局局長何永賢今日（5日）在立法會提出新說法，她指扣除「渠、水」開支，「計返建築物本身，大概約200億元」，每個單位平均造價約68萬元，與公屋單位約65萬元相若。



不過，翻查房委會已公開資料，公屋單位計算建築成本，是以地盤界線內所有開支為總額，並表明會因應土地規模及平整等因素而影響成本，換言之，沒有扣除「渠、水」開支，只是「簡單除數」。有曾任房委會的委員亦坦言，不明白政府為何將簡約公屋的成本只算計建築物本身，但傳統公屋卻是以地盤內所有開支去計算。



房屋局局長何永賢 (立法會房屋事務委員會會議截圖)

指低矮式簡約公屋成本低至55萬

何永賢在立法會房屋事務委員會回應指，簡約公司設計和建築工程涉款267.9億元，而相關基建工程約6億元，營運費用約要44億元，聘用額外人手開支涉及約3億元。她突然強調，不應以整體造價即267.9 億元計算每個單位成本，並指每個低矮式的簡約公屋單位，造價約55萬元，與過渡房屋單位相若，至於其他樓層較高的項目，則需考慮風力及地基等因素，每個單位造價約68萬元，與公屋65萬元相若。

何永賢：建築物本身成本約200億

她又以塘尾用地為例，「267.9億 (設計及建築成本)當中，有很多都是外部的設施，(塊地)好大，除幢樓本身，全部渠、水，都唔可以畀塊地水浸，我哋要處理好，計返建築物本身，大概約200億元。」她續說，若以此計算計劃全部約3萬個單位，則每個單位造價約68萬元，與公屋單位最新成本平均65萬元相近。

「簡約公屋」四個新界選址：



「簡約公屋」其中一選址位於屯門青麟路，其工地佔地0.8公頃（紅框為大概位置），出門口就有輕鐵站。（梁鵬威攝）

房委會公開建築成本 計及地盤、土地平整 非單計建築物

不過，何永賢提出只計建築物的成本，卻與房委會的計算方法似乎有異。翻查資料，房委會每年初在交代財政預算時，都會一併交代最新預測的建屋成本，例如22/23年度就預測，每個公屋的單位建築成本，大約65萬元，而居屋則是76萬元。

當時房委會亦表明，建屋成本上升，是因應地盤發展規模，以至土地平整等因素，換言之，房委會的公屋或居屋單位建築成本，理應已計算每個地盤內的建築物以外的開支，例如何永賢說的「渠、水」等，過去亦未曾提及是「只計建築物本身」的成本概念。

房委會委員：成本以每個地盤總體開支計算

有曾出任房委會委員多年的人士亦坦言，過去房委會的建築成本，只以每個交予房屋署公營房屋的地盤總體開支計算，「即係政府畀個地盤房委會去起樓，地盤內所有開支都計晒做成本，包括駁渠、水、電，好少會話只係計建築物要幾錢。」

建築業界人士：高成本地皮不適合起樓

有建築業界人士亦指，至今仍難理解為何建三萬伙類似過渡性房屋的「簡約公屋」，總體成本會達267.8億元，「呢個價錢對承建商好吸引，相信好多人都有興趣投標。」該人士亦坦言，倘因為地盤內的地質，須做很多工夫而令成本上升，「咁大家會調返轉問，個地皮唔太啱起樓，甚至最誇張有溶洞嘅，點解你仲揀嗰度去起樓呢？」