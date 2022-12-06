簡約公屋︱議員憂選址偏遠難吸引入住　促政府主導完善交通配套

政府未來五年擬建3萬伙「簡約公屋」，首批公布的四個選址分別位於元朗、上水及屯門，設計連建築工程費約268億元，當局將於明年首季向立法會申請撥款。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣今日（6日）於港台《千禧年代》受訪時表示，有選址偏遠，乏完善交通網絡，憂難吸引申請者入住，促請當局主導完善周邊交通配套，而非僅依賴交通營運商：「(當局)要諗定點樣提供接駁，唔係只叫人哋加條線，自己要起埋。」

有指「簡約公屋」單位平均造價高昂，梁文廣則認為其兼具迅速落成特色，認為價錢可以接受，又相信項目由曾興建方艙設施的建築署團隊負責，有信心首批單位可如期於2024年至2025年落威。



「簡約公屋」其中一選址位於屯門青麟路，其工地佔地0.8公頃（紅框為大概位置），出門口就有輕鐵站。（梁鵬威攝）

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梁文廣表示，四幅用地均位處新界，其中屯門交通較完善，惟上水及元朗用地則相對偏遠，前者周邊甚至無房屋發展，至港鐵站車程需時20分鐘，憂較難吸引申請者。他認為港府應做好交通接駁，又指知悉當局正與運輸署及公共交通服務營辦商討論，惟據過渡房屋經驗所見，公共交通服務營辦商或因商業考量，未必願參與其中，「(當局)要諗定點樣提供接駁，唔係只叫人哋加條線，自己要起埋。」

上水蓮塘尾「簡約公屋」現為工地（紅框為大概位置），毗鄰豪宅，遠眺粉嶺高球場，但記者發現，附近基本配套欠奉，交通稍為不便，與上水市區有一段距離，可謂「沿路山旮旯」。（梁鵬威攝）

有質疑簡約公屋建築成本過高，梁文廣指，應以過渡房屋造價對比，「蘋果應該對番蘋果」，且因簡約房屋能及早落成，「咁呢個價錢接受到。」他又相信，今次將由有份興建方艙設施的建築署團隊負責，相信其成本及時間控制成熟，可如期於2024至2025年落成。

對於有批評指簡約公屋建築成本過高，每個單位平均造價近90萬元，高於傳統公屋成本，房屋局局長何永賢昨日提出最新說法，指計算單位成本時非「簡單除數」，強調每個低矮式簡約公屋單位造價約55萬元、高層簡約公屋單位造價約68萬元，前者與過渡性房屋造價相若，後者則與公屋約65萬元相若。

▼10月25日 房屋局公布開簡約公屋內櫳設計▼



有人質疑簡約公屋僅用約五年，何不於兩幅屬於官地的屯門用地興建傳統公屋，梁文廣則認為，需視乎該用地本身有否長期規劃，其中鄰近屯門青麟路第3A區用地、即菁田邨地界有公共設施規劃包括學校，「所以唔可能抹煞學校用途」，認為現階段設置可平衡社區需要。