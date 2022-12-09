大灣區就業限大學生申請　議員轟精英主義：讀唔到書就冇機會？

立法會今日（9日）舉行「研究制定長遠青年政策和發展藍圖小組委員會」會議，討論青年融入國家大局。民政及青年事務局副秘書長劉家麒表示，青年發展藍圖的制定工作已進入最後階段，本月內將公布首個版本。



多名議員關注「大灣區青年就業計劃」，有議員促請當局放寬計劃申請限制，令職業訓練局學生及副學士都有機會到內地就業，但勞工處回應指大學生適應能力較高，他們到內地實習後回港帶來的效益更好，因此暫時只針對大學生作為目標群組。



勞處：大學生適應力較高、效益更大

民建聯郭玲麗認為，「大灣區青年就業計劃」不應限於大學生，希望局方能夠放寬讓有職業技能的青年申請，例如職業訓練局學生及副學士，但勞工處署理助理處長(就業事務)楊子傑表示，考慮到參與計劃後生活環境變化大，大學生的適應能力較強，加上相信大學生在內地公司累積經驗後回港的效益更高，因此政府暫時只針對大學生為目標群組。

議員：憑乜學歷能力掛勾？ 職訓生更需要支援

郭玲麗反問，處方憑甚麼將學歷和適應能力掛勾，認為當局應根據市場需要作安排，而非實行精英主義：「喺咪讀唔到書就冇機會？」楊子傑稱，考慮到副學士與大學在學時間不一，相信現有安排合適，但會審視是否有優化計劃的空間。

選委界梁毓偉對處方回應表示失望，指不少副學士及職訓局學生本來的就業支援已經不足、機會不多，因此更珍惜類似就業計劃，認為他們雖然學歷不高，但擁有市場所需的有能力，很需要幫助。

計劃入職率僅31% 勞處：有大量重覆申請

選委界鄧飛質問計劃落實狀況，指計劃共有417間企業提供3,494個職位空缺，但最終只有1,091名畢業生入職，即不足一半。委員會主席廖長江亦指，計劃明明接獲超過二萬份申請，質疑數字差距是否反映香港青年競爭力不足。楊子傑解釋，很多申請人會向多間機構求職，因此出現大量重覆申請，二萬份申請不代表真實申請人數。而且，計劃推出時正值疫情肆虐，香港青年或因通關限制產生顧慮，加上大部分職位空缺要求創科或其他專業技能，這些職位的本土需求都很大，兩地可能出現競爭，處方日後會加強宣傳和優化計劃，幫助更多青年到大灣區發展。