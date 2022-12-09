立法會補選｜黃錦輝讚政府設KPI夠大膽　若當選以科學精神鞭策

立法會選委界別議席補選，於本月18日（星期日）舉行，共六人參選爭奪四個議席。候選人中不乏創科專才，其中包括首次參選的中文大學工程學院副院長、香港科技創新聯盟副主席黃錦輝。



黃錦輝接受《香港01》專訪，表示他的創科才能、教學經驗及國際視野，均有助議會推動本地創科發展，認為參選「責無旁貸」。他提到，政府過往提出不少開創性的科研政策，惟均受疫情和修例風波影響而停滯不前，政府現時更大膽提出KPI（績效指標）追進度，亦需要議會鞭策。



黃錦輝：議會欠創科專才 自己責無旁貸

黃錦輝分享，指自己作息規律，以往定時每晚11時準備入睡，惟自宣布參選以來，他竟然再次感受到「學生趕功課」的壓力，坦言因準備競選事宜而經常失眠。為何要自擾，從教學大樓轉戰立法會？黃錦輝表示，樂見政府在新一份《施政報告》中力推科研，但眼見議會內缺乏相關專才，認為自己責無旁貸：「你諗都諗到，如果佢訂立咗創科指標，你搵一個做社工嘅人去睇住呢啲指標，實做唔到啦。」

他續指，自己擁有國際視野、與國家關係良好，以及慣於多元文化討論，認為能勝任議會工作：「咁多年係學校，我地學校成日、大力推動跨文化、領域合作，透過書院制度，有不同領域嘅老師都聚埋一齊，（我）對於吸收別人嘅意見，同聲音都慣啦。議會正正係需要呢類型嘅人。」黃錦輝期望可以善用「科技」與「溝通」相結合的應用工具，幫助香港的創科發展。

「科學議政」講數據 政府推動科研有不足

黃錦輝的參選政綱中提到「科學議政」，不過何謂「科學議政」？他解釋，過去專注做研究，而研究主要講求理據、數據、理性，認為他的處事特質有助議會工作，減少空口說白話的情況，同時令到意見更「靠得住腳」。

黃錦輝直言不諱，指出政府以往在科研發展上的不足之處。他舉例指，林鄭月娥政府於2017年發表的《施政報告》中羅列出不少開創性政策，提到「四大領域、八大方向」、目標將本港研究開支佔生產總值比例提升至1.5%等，但過去三年，香港受到修例風波及疫情影響，令到政策成果不似預期，林鄭卸任特首時，研究開支佔生產總值比例僅提升至0.99%。他認為現屆創新科技及工業局的首要目標，是設法達至原定目標，甚至「超標」。

黃錦輝認為議員是推使政府進步的角色。（夏家朗攝）

新一屆政府似乎下定決心追發展，大膽定下逾百項KPI，黃錦輝被問到對現屆政府有無信心，他直言欣賞政府的勇氣，亦認為KPI對於政府來說是新挑戰，不過他強調「有挑戰先有進步」，而議員擔任推使政府進步的角色：「議員同政府間係良性關係，但都要大力跟進、鞭策，我哋都要睇下政策推出咗嚟之後，社會接唔接受。政府做得唔好嘅時候，我哋就要提醒佢啦，落地後未達到預期效果，我哋要再畀建議佢去改善政策。」

NFT市場未成熟 黃錦輝：政府有責任保護投資者

黃錦輝去年曾在報章撰文，指「元宇宙」掀起炒賣風氣，「非同質化代幣」（NFT）的漏洞漸現，擔心或會礙數碼經濟發展，警剔政府須及早預防。不過，港府今年發布《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，又帶頭發行NFT、推動債券代幣化、數位港元等相關試驗措施，他又是如何看待？

他承認，NFT技術可以創造新市場，為香港金融科技帶來商機，但當市場自由度愈大時，市民及投資者的潛在風險便愈高。在市場仍在未成熟的階段時，會出現「自由及規限的角力」，政府有責任保護投資者，同時確保規管不會窒礙產業發展。

倡灣區發展一體化 港擔任國際聯通角色

作為大學教授的黃錦輝盛讚內地學生求學態度積極，指若他們留港發展，必能惠及香港長遠發展，不過他強調大灣區應以「一體化」發展為目標：「即使佢哋回流至內地，相信都有助帶動香港企業走入內地。」另外，他建議港府多吸納「一帶一路」沿線國家和地區的學生，可視當地學生為香港的「前哨兵」，協助本地企業的外展工作。他以美國矽谷為例，指當地有開放的移民政策，樂於吸納各地人才，使當地科技發展蓬勃，「香港都應該用一個彈性、開放政策」。

黃錦輝以再工業化為「灣區一體化」發展例子。（資料圖片）

黃錦輝以再工業化為「灣區一體化」發展例子，他指內地市場龐大、製作成本低，適合產品量產的工序。而香港善於研發，完善的知識產權制度，加上企業與政府部門洽談的手續簡便，「香港的確係擔任國際聯通的角色」。兩地相輔相成，必定能夠推動市場逐步發展。

冀抵港檢疫政策盡快鬆綁 與內地免檢疫通關

隨着疫情日漸穩定，社會有空間明確討論復常之路，黃錦輝期望香港檢疫政策可盡快鬆綁至「0+0」。他表示，雖然「0+3」是一大進步，但只能稍微幫助旅遊業：「好多市民都報復式外遊，香港反而出現內部消費問題。」加上「0+3」對短期來港人士仍會造成不便，大大減低他們來港意欲。另外，他期望香港與內地可以盡快免檢疫通關，強調對經濟、家庭交流、人才往來有密切影響。

立法會補選參選人為黃錦輝、尚海龍、何敬康、李廣宇、陳永光和黃梓謙。