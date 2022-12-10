立法會補選｜陳永光冀成為立法會中醫第一人　爭取中西醫同工同酬

即將舉行的立法會選委界別補選，出現「6爭4」局面，當中一半參選人具創科背景，而建制最大黨民建聯則派出陳永光，挾中醫師身份出戰。他強調除創科以外，中央同樣重視本港中醫藥發展，希望成為首名晉身立法會的中醫界代表。



陳永光接受《香港01》專訪指出，本港中醫界人才鼎盛，若政府推動發展，有助減輕醫療系統壓力。他亦為中醫的待遇抱不平，指目前中西醫「同工不同酬」，希望兩者薪酬能夠看齊，「大家都係讀六年書，點解出到嚟起薪點完全唔同？」



政策未完善 中醫仍未有轉介權

本身是香港註冊中醫學會會長的陳永光，去年參選立法會醫療衞生界選舉，最終不敵外科醫生出身的林哲玄，今次再度披甲。他稱是由於看到本港有推動中醫藥發展的需要，冀參選服務全港市民：「呢條路比做教學、做臨床更加辛苦，要付出更多時間，但因為整體發展上有需要，所以決定參選。」

他指出，近年政府着力推動本港中醫發展，正興建全港首間中醫醫院等，但整體中醫政策仍然未臻完善，例如中醫至今沒有轉介權，不能轉介病人照X光、驗血及入院等。他亦提到，現時中西醫出現「同工不同酬」的情況，指中醫與西醫的工作量同樣沉重，但薪酬卻相差一大截，做法不合理，「中醫同西醫大家都係接受六年醫學培訓，但中醫喺18區診所一日睇40至50個病，人工一個月只有2萬蚊。」

不贊成強制醫護留公院 倡改善工作環境

近年公營醫療系統人手流失嚴重，政府研究強制醫護在公立醫院服務一定年期，陳永光則認為要留住醫護，最重要留住他們的心。他相信，每一名醫護的初心也是服務市民，「如果佢諗住搵好多錢，倒不如一開始唔讀醫，其他行業可以搵錢更加多」。他認為，與其強制醫護在公院服務，倒不如改善他們的工作環境，「個心唔係度，你逼都冇意思……點解咁多醫生離開醫院? 因為醫院畀唔到一個好嘅空間，令佢地全心全意服務病人，發揮自己所長。」

政黨背景具優勢 陳永光：有信心當選

今次補選填補的四席空缺，其中一席原屬於民建聯，外界預料該席將成為民建聯囊中物。陳永光表示有信心當選，「有信心係必要啦，相信每一名參選人都有信心」，亦不諱言具政黨背景必然有優勢，能夠在議會發揮團隊效應，有助推動政府良政善治，改善民生，但歸根究底選舉講求個人努力，他會盡力讓每一名選民加深對他了解，並全面聆聽市民意見，「政黨可以話一定要有優勢，因為大家有多一分支持，但個別的（參選人）不代表無優勢，因為選舉係公平競爭，大家都係好公平嘅原則下參選。」

他續指，每名參選人也有不同專業背景，創科固然是香港發展的重中之重，但中央支持中醫的力度也不輕，「如果有中醫代表被選入議會，對中醫、市民健康以及香港的發展都好有利。」

立法會補選參選人還有黃梓謙、何敬康、黃錦輝、李廣宇和尚海龍。