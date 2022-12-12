李家超：料本月內交載荷專家推薦名單 加快簽訂協議推科創中心

團結香港基金主辦的「創科博覽2022」獲國家科技部支持，今日（12日）在本港舉行開幕禮。特首李家超致辭時指國家開放令香港有愈來愈多機會，推動香港經濟高質量發展。他感謝國家向港人提供參與選拔航天載荷專家的機會，預計本月內向國家遞交推薦名單。



國家科技部部長王志剛則透過視頻發言，透露近日將與特區政府續簽加快建設香港國際科創中心的安排。



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李家超表示，博覽展示了一般市民較少接觸的國家海洋和陸地科技，更展出航天科技，包括月球、火星探測技術，讓市民欣賞難得一見的國家創科項目。

他又指，若要實現國際創科中心的願景，人才是關鍵，所以政府要搶人才、搶企業，營造有利發展空間，令有潛力、有抱負的青年人看到希望：「為此全港學校會大力推動STEAM教育，鼓勵社會組織舉辦活動，啟發大眾創意思維，對科學的興趣，實現普及化。」

李家超：「創科興港，科技報國」

李家超以「創科興港，科技報國」為致辭結尾，鼓勵各界努力建設，令香港開創新局面，貢獻國家。

團結香港基金常務副主席陳智思表示，新中國成立之初，經濟總量僅佔全球5%，時至今日已成為世界第二大經濟體，經濟總量佔全球18%。經過多年的科研經驗累積，航天成就亮麗驕人：「當中航天科技從無到有，現已能自主研發建造！」

他又指，國家在「十四五規劃」中說明支持將香港打造成國際創科中心，因此他對香港未來的創科發展充滿信心和期待。

展出中國首架火星車「祝融號」模型

因疫情等原因停辦3年的「創科博覽」，12日起至22日一連11天在灣仔會議展覽中心舉行，展覽以「科技引領未來」為主題，公眾可免費入場，無須登記。

今次展覽共展出47項內地科研項目，部分首次在本展出，包括中國首架火星車「祝融號」的1：1模型、中國太空站的1：10模型等。