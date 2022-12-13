通關｜內地與香港恢復通關 消息人士：或以廣東、福建省作試點

內地調整抗疫策略，放寛防疫限制後，香港社會憧憬與內地通關，《香港01》率先報道明年初通關有望，有了解情況消息人士分析，可能先以廣東和福建作試點，再逐步擴展至全國。



消息人士表示，預計通重新通關初期，可以有兩種安排，其中一種為只限公務和商務、或有緊急需要的市民。再者，踏入明年一月起，內地各省級兩會陸續召開，適逢換屆，通關可方便本港省級政協親身參與會議；另一個可能性則是以廣東省與福建省，兩個與本港有較多人員往來的省份作試點，以便中央政府可以評估開關後的形勢，再逐步擴及其他市民，以至全面通關。

▼7月15日 深圳灣口岸過關情況▼



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消息人士又指，內地鐵路網站顯示聖誕節有高鐵列車抵港，即使最終未能如期開出列車，但已釋出內地正為通關做準備的重要訊號。他認為，明年一月通關也是一個合理的選擇，因為由現在起，各涉事方可以有更長時間為通關做好準備，畢竟兩地自由交流停頓了一段長時間，各項配套重新起動需要一些時間，以免正式通關時出現阻滯：而中央政府也可以利用這段時間再審視疫情走向。

▼網上買票的「中國鐵路12306」網站顯示，聖誕節有高鐵列車抵港▼



疫情爆發至今幾乎接近三年，消息人士分析指，香港經濟受重創自不待言，但內地的經濟也受到打擊，尤其一些中小微企的情勢更為嚴峻，中央在嚴防疫情的同時，也不得不審視經濟形勢，逐步放寬對兩地人員流通的限制，促進經濟活動。

不過，他指內地要全面開放通關仍然有一個隱憂，便是內地的老齡人口疫苗接重率仍然不理想，國家衛健委11月的最新數據顯示，80歲以上人口只有40%施打兩針及加強劑疫苗，70至79歲族群則為65.8%。另外，目前還有約2,500萬60歲以上的人口未接種疫苗。因此，中央同時也要考量恢復通關，會否導致中招個案急升，內地醫療系統又能否負荷。