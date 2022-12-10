李家超有信心明年通關內地：有好現實嘅可能性　2023係成年喎！

撰文：文維廣
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內地日前公布「新十條」大幅放寬防疫政策，入境深圳的健康驛站名額隨即增至每日2,000個，外界關注兩地免隔離通關何時成事。特首李家超今日（10日）出席活動時表示，政府已即時與深圳和廣東省商討兩地往來，認為有很多空間商討，希望有正面消息，但強調須按部就班、逐步推進。

李家超又指，兩地在明年通關有「好現實嘅可能性」：「2023係成年喎，都覺得有信心，希望盡快囉，一定要雙贏，唔好咁樣受損。點解我成日話唔好增加內地風險，都係要咁啦。」

我係好務實嘅，商界對我要求咩咩，我係好理解，但係我要照顧700幾萬嘅人士，特別老人家係最弱一環。同內地通關，2023年喺我心目中係一個好現實嘅可能性。
李家超

我係好務實　深圳健康驛站可研究加名額

李家超形容自己都很心急，希望盡快，但都要避免增加任何風險，醫療體系很重要，需要務實處理，期望深圳健康驛站名額可以研究再增加，需要逐步推進。而現時他最關注的是跨境貨運，希望有空間率先放寬，因為對經濟民生影響很大。

李家超指，香港作為外向型經濟體，的確面對困難和挑戰，可能有過千億財政赤字。但香港韌性強，相信日後社交距離措施逐步取消，明年經濟會有積極發展、甚至出現報復式消費，達到爆發性增長。

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