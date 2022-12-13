田北辰稱撤黃碼等同0+0　內地大解放待觀察：明年免檢通關機會大

行政長官李家超今早（13日）出席行政會議前宣布，市民明天（14日）起毋須再掃「安心出行」，但保留在部分指定處所的疫苗通行證規定。不過黃碼會取消，入境人士如非確診獲發紅碼，都一律為藍碼，即可自由出入。實政圓桌立法會議員田北辰認為，廢除黃碼其實等同實施「0+0 」，旅客下機後可立即進入食肆等指定處所，加上港府減少核酸檢測次數，有信心能吸引遊客來港，尤其是短途旅客。



田北辰：政府終於聽取意見

田北辰樂見政府終於聽取意見進行放寬，不過對完全對外開放、不設任何限制仍有所保留，認為疫苗通行證仍有價值，全面開放要等下一步。至於與內地通關，田北辰表示，隨著香港逐漸開放，相信當局會循序漸進，明年內全面通關可能性很大，但兩地仍須摸著石頭過河，觀察內地「大解放」的情況、死亡率及醫院入住率等數據，因為始終有聲音憂慮內地放寬過快可能產生反效果。

港鐵接連甩門甩卡。（消防處圖片）

港鐵事故頻生 田促加密檢查、採用人工智能分析

立法會今早（13日）舉行鐵路事宜小組委員會特別會議，討論本月初發生的將軍澳綫列車事故。田北辰指，雖然列車原廠稱9年才會進行一次檢查，但港鐵使用率高，質疑政府可以出錢要求加密，每3至4年檢查一次。他批評政府過於被動，要求機電工程署採取主動。

他強調，現時港鐵以肉眼檢查列車是否出現裂紋或鬆脫，但這個方法絕非趨勢，其他地區也不是這樣做，因為員工不足且人眼容易疲勞，肉眼可見的損壞已是非常嚴重，建議當局採用影像人工智能分析工具，透過動態拍攝零件表現，人工智能一旦發現異常會再交由工作人員進一步處理，希望當局加快執行，廢除目視方法。