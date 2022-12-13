通關｜明起撤銷往內地口岸核酸檢測要求　盧寵茂：密切期待通關

撰文：黃金棋
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《香港01》今日（13日）報道，市民期盼已久的通關有具體時間表，最快可在明年1月上旬實行。醫務衞生局局長盧寵茂今日表示，通關牽涉兩地人員往來，強調：「呢方面我哋會積極爭取，我哋都熱切期待緊有無新政策既推出。」

另外，盧寵茂亦公布由明日（14日）起，撤銷前往內地及澳門人士在口岸離港前檢測待行的安排，涵蓋深圳灣、港珠澳大橋及機場。他解釋，因應內地最近防疫政策改變，持有登機或陸路離境前48小時核酸檢測陰性結果的人士已可過關，不用再在口岸進行核酸檢測及等待結果才繼續行程。

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撤銷往內地及澳門在口岸檢測待行安排

盧寵茂今日在疫情記者會上公布，明日起撤銷前往內地及澳門人士在口岸離港前檢測待行的安排。他指本港今年3月起應內地和澳門要求，要求前往當地的人士除了要有48小時核酸檢測陰性結果外，亦要在口岸進行檢測，確認陰性先可繼續行程。因應內地最近防疫政策改變，持有登機或陸路離境前48小時核酸檢測陰性結果的人士已可過關，不用再在口岸進行核酸檢測及等待結果才繼續行程。

至於通關內地及港府的顧慮是甚麼？盧直言本港「時刻準備呢個工作」，特別是明日開始的撤銷口岸檢測安排，認為措施可騰出空間，當通關人數增加，例如健康驛站名額增加時，可幫助應對增加的往來人員。

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盧：積極爭取與內地通關

至於與內地通關方面，盧寵茂引述李家超提及會與內地保持聯防聯控及緊密溝通，而通關牽涉兩地人員往來，強調「呢方面我哋會積極爭取，最新國家推出『新十條』，其實入面不涉通關政策，我哋都熱切期待緊有無新政策既推出。」他又指，現時深圳健康驛站預約名額增至2000個，形容是進步：「期待驛站係最快方法，去提升市民過關過程。」至於其他方面，則要視乎內地在防疫政策上的優化。

被問到農曆新年前會否有好消息？盧寵茂指：「幾時可以有更方便市民通關嘅措施，我哋都密切期待，希望盡快能夠推動。」至於逆向隔離方面，他則指一直有進行溝通，不過因應內地疫情防控措施改變，特別是由「7+3」變為「5+3」，準備工作亦或有調整。

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