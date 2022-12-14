通關｜陳恒鑌：防疫定調清晰　健康驛站「杯水車薪」冀全面通關

民建聯立法會議員陳恒鑌日前在Facebook引述消息指，內地與香港有機會局部開關。他今早（14日）接受電台訪問，指內地部門朋友透露內地正研究通關方案，直言在「新十條」下內地復常「定調十分清晰」，希望可以盡量放寬。



陳恒鑌指，內地正研究逐步及全面通關的方案，認為內地推出「新十條」、取消往內地前的檢測要求、內地專家分析疫情去向等，都意味內地防疫政策的定調十分清晰，開放程度則視乎內地疫情走向：「內地、香港防疫政策大致一致，如果無突發事件，都可以做嘅。」他又透露，港府正爭取港人到內地只須居家隔離。不過他強調，最終方案仍需待內地政府「拍板」。

陳恒鑌感謝港府積極爭取健康驛站名額增至2,000個，但形容此為「杯水車薪」，指以往每日有數萬人往來兩地，只有數千個通關名額「意義不大」。他直言「希望盡量放（寬）啦，探親、緊急、公務開放⋯⋯商務嘅話，以往有啲廠嘅安排都要隔離，唔係咁方便。」

港府昨日（13日）宣布放寬防疫措施，陳恒鑌表示歡迎，認為「安心出行」已無追蹤作用，現時只用作疫苗通行證之用；而早前室內運動場放寬至可以不佩戴口罩、宴會場合亦准許除罩拍照，陳認為正是復常及防疫間取得平衡。