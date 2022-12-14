照顧者｜政府下年度以照顧者為目標對象 展開為期三年公眾宣傳

本港接連發生照顧者疑不堪壓力導致的倫常慘案，勞工及福利局局長孫玉菡稱，社會福利署下年度起，會展開為期三年宣傳活動，與不同持份者合辦一系列照顧者為本的計劃和公眾教育活動。



立法會議員李世榮提出書面質詢，指據悉，現時並無專為照顧者而設的熱線服務，需要支援服務的照顧者只可致電社署一般查詢熱線或不同的服務機構查詢，認為難以支援照顧者的緊急需求。



孫玉菡指政府下年度會展開針對照顧者的宣傳教育活動（資料圖片）

李世榮認為現時缺乏針對照顧者的服務熱線，情況不理想（鄭子峰攝）

孫玉菡在回覆中指，為向長者和殘疾人士照顧者提供全面、最新和方便查閱的資訊，社署預計在二○二三年底設立一站式資訊網站，除涵蓋為長者及殘疾人士提供的現有服務和社區資源外，亦會載列由其他非政府機構提供的熱線服務，鼓勵照顧者在有需要時尋求協助。社署亦會由二○二三至二四年度起展開為期三年的宣傳活動，與不同持份者合辦一系列照顧者為本的計劃和公眾教育活動，當中亦會加強宣傳熱線服務。此外，社署會委託非政府機構設立24小時的照顧者支援專線，提供有關社區資源的最新資訊、即時諮詢和輔導、外展、緊急支援及轉介服務。專線服務預計在二○二三年第三季投入運作。

尋求社工協助來電只佔三成

孫玉菡又指，社署熱線2343 2255為有需要的市民提供全日24小時服務，包括福利服務資料查詢、社工輔導和諮詢服務及轉介服務。過去三年和今年首九個月，熱線共接獲逾14萬個來電，當中以查詢福利服務資料佔多數，有9萬6千多宗，尋求社工服務的只佔約三成有4萬5千宗。

他又指，社署在辦公時間為有需要的市民提供輔導和諮詢服務。至於非辦公時間，市民可選擇轉駁電話至社署資助由東華三院營辦的熱線尋求社工輔導和諮詢。社署和東華三院的社工均會將需要跟進或尋求福利服務的個案轉介至有關的社署或非政府機構服務單位。

而社署熱線服務的人手編制和一般當值人數有10人；東華三院熱線及外展服務隊的估計人手編制有12人。