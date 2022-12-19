世界盃決賽｜美斯奪冠後全家曬溫馨　老婆兒子齊送獻吻冧到爆

美斯高舉大力神盃，第5度征戰世界盃終於登頂。任務完成，美斯終於可以與家人在綠茵場共聚天倫，更獲細仔獻吻，場面溫馨，妻子更發文祝賀美斯成為世界冠軍。



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世界盃決賽後，美斯領阿根廷登上世界之巔。世界盃之旅落幕後，美斯由球王變回丈夫及父親，與妻子安東莉娜（Antonela Roccuzzo）與3名兒子齊齊在球場共享天倫。

喜悅必須與家人分享，美斯攬着老婆與大力神盃合照，妻子亦向美斯送吻，期間更溫馨自拍。安東莉娜隨後亦在社交網站連發兩帖文，其中一篇更是長文，恭賀老公封王，「我們以你（美斯）為榮，謝謝你教曉我們永不放棄，無論如何也要戰鬥到最後。多年來經歷不同的困難後，如今終於實現你的目標，成為世界冠軍！」

美斯奪冠後，拿着大力神盃與老婆溫馨合照。（Getty Images）

除了安東莉娜，美斯3名兒子當然要玩埋一份，美斯與親友合照時，長子泰亞高（Thiago）及次子馬迪奧（Mateo）一同拿着大力神盃，同時親吻獎盃。兩名哥哥錫獎盃，細路Ciro就只好錫老豆，美斯臉上流露慈父的笑容。大力神盃總不能時時在美斯手上，但他另有一個金球獎獎座，卻成為兒子們的玩具，兒子拿着獎座在球場滿場飛。

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美斯細仔獻吻，美斯當然冧爆。（Getty Images）

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美斯亦透過社交網站表達奪感受，他直言捧盃一幕早已在夢中預演，至今不敢相信，再三感激家人﹑球迷及支持者，如今證明當阿根廷團結一致時，是有能力實現世界盃冠軍的目標，並終於完成所有阿根廷人的夢想。

當阿根廷奪冠後，網上瘋傳另一片段，美斯母親衝前走向兒子，二人隨即緊緊擁抱，美斯母親更加哭成淚人，同時可見母子二人的關係。

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