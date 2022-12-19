世界盃決賽｜美斯最後一舞如願封王　主帥挽留：已為他預留一席位

經過一場血脈沸騰的世界盃決賽後，美斯（Lionel Messi）領阿根廷順利登頂，相隔36年再度成為世界冠軍。美斯早在世界盃開鑼前表明，今屆將會是最後一屆，如今奪冠後，35歲的他強調不會退出國家隊。



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阿根廷與法國合演一場經典世界盃決賽，上半場阿根廷兩球領先，法國在下半場後段憑麥巴比97秒內梅開二度追平。兩軍需要進入加時分勝負，美斯近門「執雞」再領先，麥巴比12碼再建功連中三元，最終阿根廷互射12碼險勝封王。

「這是我最後一屆世界盃，肯定」，美斯早在世界盃開鑼前已表明心跡。今場決賽變成美斯生涯的世界盃終極一戰，他以隊長身份高舉大力神盃，一嘗世界盃封王滋味，絕對是他世界盃生涯的完美句號。

美斯捧起世界盃！阿根廷決賽互射12碼挫法國 麥巴比帽子戲法飲恨

阿根廷相隔36年再度稱霸世界盃。（Getty Images）

世盃如願封王 美斯國際賽未言退

世界盃封王，美斯的足球生涯圓滿了，他坦言是夢想成真，「這（世界盃冠軍）是所有人的兒時夢想，我的足球生涯只剩這錦標，我有幸生涯獲得所有錦標。我也想以世界盃冠軍結束生涯，我不能再追求更多的東西了。」

雖然美斯說想以冠軍完成生涯，但他對足球的熱愛不會就此減退。美斯賽後確認，最後一屆世界盃也不等於退出國家隊，「我在短時間內贏得世界盃及美洲盃冠軍，我依然熱愛代表國家隊出戰，我希望繼續以世界冠軍身份作賽。」

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美斯向球迷派定心丸，肯定將會繼續代表阿根廷出戰。即使美斯明言今屆世界盃已是最後探戈，但阿根廷主帥史卡朗尼依然抱有一絲希望，「我們必定為了他（美斯）預留一席位，只要他願意，他必定入選2026年世界盃的大軍名單，並穿起這件10號球衣。」

史卡朗尼坦言，能夠與美斯合作是他的光榮，同時盛讚美斯對團隊及隊友的無私精神。

史卡朗尼強調，只要美斯願意4年後出戰，一定有他的位置。（Getty Images）

美斯登頂，怎能沒有好友阿古路，這名退役名宿穿上阿根廷球衣，與一眾隊友慶祝，他更不介意抬起美斯，重演馬勒當拿1986年捧盃時的經典一幕。

阿古路「助攻」下，造就美斯的經典畫面。（Getty Images）

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