烏克蘭官方展示「黑色洋紫荊旗」　李家超：循外交途徑處理

國際科網巨企GOOGLE搜尋「香港國歌」，結果顯示反修例歌曲《願榮光歸香港》，餘波未了。特首李家超今早（20日）表示將繼續跟進，強調Google要作出修正「眾所周知係有方法做到，問題佢哋係咪選擇去做；如果選擇唔做，我相信佢哋有好多嘢需要解釋。」



「國歌」爭議未了，區旗爭端又起，被俄羅斯入侵的烏克蘭，國防部近日上載影片感謝「52個國家」的支持，片中展示出反修例期間的「黑色洋紫荊旗」。李家超回應指，「區旗不正常涉及外交事務」，政府已經與外交部駐港特派員公署溝通，會循外交途徑處理。



政府發言人回應如何跟進時，指特區政府不會評論個別個案。個別行為會否觸犯法律，須視乎其實際情況，包括相關的事實、行為和意圖、所得的證據等因素。若有任何違法行為，特區政府會依法處理。

國歌不只一則資訊 眾所周知有方法改正

李家指「國歌」是嚴肅的資訊，涉及國家及人民尊嚴，並非「只係一則資訊」，更不是普通的商業資訊，任何人提供相關資訊，都必須確保正確無誤。他指Google的公司政策列明會因應法律原因而移除特定資訊，今次事件明顯違反香港的《國歌法》，政府對於事件態度已一再重申、非常清晰。

他指，Google的公司政策亦列明不容許任何錯誤或誤導的資訊，批評Google是不負責的公司。政府會繼續接觸Google，期望雙方可以合作，作為大企業的Google可以認真對待事件，根據公司政策、因應法律及誤導問題移除內容，確保向公眾傳達正確資訊。