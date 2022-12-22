林新強調查：法律界最關心議題　為協助拓展大灣區及一帶一路業務

立法會議員林新強早前舉辦「律界新征程」講座晚宴，並向現場團體進行調查，探討法律業界最關心的業務發展議題。結果顯示，業界最關心的是如何協助拓展大灣區和「一帶一路」業務，其次為法庭排期審訊和結案時間太長。



林新強（左）舉辦「律界新征程」講座晚宴，邀請譚惠珠（中）和張國鈞（右）擔任演講嘉賓。

邀請張國鈞和譚惠珠演講

林新強周一（19日）舉行的「律界新征程」講座晚宴，邀請律政司副司長張國鈞和基本法委員會副主任譚惠珠發表演講，有超過120名法律界人士參與。林新強向參加晚宴的律師團體發出問卷，包括香港律師會和大律師公會，請他們選出三項最關心的業界發展議題。

團體最關注的三大議題為1.協助業界拓展大灣區和一帶一路業務發展、2.法庭排期審訊和結案時間太長，以及3.加速法庭電子化。

至於企業法律相關議題中，最關心的是振興創業板和促進本地律師所上市業務，以及推動綠色金融、可持續發展和碳排放法律市場和培育相關法律人才。而家庭法律相關議題關注度相對較低，包括訂立或修訂有關兒童權益和家庭暴力的法例，以及加快訂立《持續授權書條例草案》。林新強認為，今次參與晚宴的家事法律師不多，或影響投票結果。

律師團體亦提出多項關心議題，包括積極參與中國法治建設、加強律師培訓和CPD課程，發展網上仲裁與網上調解等。