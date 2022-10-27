法治新低　林新強稱毋須看重：評核者受傳媒影響　調查機構非法庭

根據「世界正義工程」最新國際法治排名，香港被踢出全球二十大，綜合評分由前年起持續下滑，今年排名跌至全球第22。八項範疇中，跌幅較大且表現最差的是「政府權力制約」及「基本權利」，分別跌至全球54及61；而細項指標中的「言論自由」，更加跌至全球104位。

有關評分來自相關司法管轄區的民調、以及法律等專業人士的問卷調查。被邀請填寫問卷的法律界議員林新強透露，質疑有份評核的人接收到的資訊有限，可能受傳媒影響，「佢哋未必全面了解香港真實情況，所以結果唔一定客觀」，形容報告「唔係神、唔係法庭」，市民毋須過於看重該報告。

不過，有關排名一直被政府援引，力證香港法治廣受國際認可。港府昨日指整體排名22仍屬高位，更指在「秩序和安全」範疇香港排名全球第6位，充分證明《港區國安法》鞏固了香港法治，得到國際社會認同。



有份參與評核的法律界立法會議員林新強認為，政府「先修後審」符合法律規定，這更體現政府「有擔當」。（資料圖片）

權力制約及基本權利 跌至全球54及61

相關法治評分及排名透過兩組調查分析而成，分別收集具代表性的一般民調、以及邀請數以千計的法律從業員、專家和學者填寫封閉式問卷，問題涵蓋憲法、民商法、公民自由、刑法、公共衞生及勞動法等。林新強指，自己受邀填寫問卷，當時用了約20分鐘完成，問題涵蓋地區行政架構、以及廉潔狀況等，但對於參與評核的人數及背景則一無所知。

香港自2014年被納入全球指數以來，全球排名一直維持在16、17之間，港府不時援引指數為香港法治狀況「背書」。《港區國安法》落實後，香港評分及排名持續下跌，報告明言《港區國安法》影響基本自由及削弱司法獨立。當中在「政府權力制約」範疇，排名由2015年的第25位跌至第54；「基本權利」由2015年第29跌至61位，均創歷史新低。

律師會聲明不提排名最差兩指標

香港律師會會長陳澤銘發聲明指，法治包含若干公認元素，但並無一致認可的客觀評估方法，強調重視所有客觀及獨立的法治數據或排名，以及其參考價值，從而在有需要時作出改進。陳澤銘沒正面評價「世界正義工程」的法治排名，僅表示正仔細研究，並提及八個範疇中的排名較前的六個，唯獨沒提及「政府權力制約」及「基本權利」。

初步而言，雖然我們注留意到香港的整體法治排名在140個地區中排名第22位，較去年下跌3位，但我們亦注意到香港在多項構成法治的子因素中取得以下全球排名：「秩序和安全」第6位、「政府開放度」第25位、「廉潔」第9位、「監管執法」第18位、「民事司法」第19位和「刑事司法」第22位。 香港律師會聲明

林新強有份填寫問卷 質疑評核者或受傳媒影響

「政府權力制約」排名跌至全球第54位，是否亦反映在「免針紙」司法覆核案，政府敗訴後選擇直接修例、而非上訴？林新強指，明白市民觀感上認為政府「輸打贏要」，但他強調法例容許，只要政府依法行事，就已經受到足夠限制，不存在破壞法治之說。

而修例賦權政府廢除「免針紙」，循「先訂立、後審議」提交立法會，也體現了政府「有擔當」，為市民健康及政府財政著想：「2萬人拎住免針紙周圍去，只會害人害已，到時傳染咗畀其他人，又加重醫療壓力、浪費公帑，所以我覺得政府修例係有擔當，難能可貴。」至於上訴，不單浪費金錢，也不能確保政府必定能在官司中勝出，等待的時間愈長，只會危害社會整體利益，強調「最緊要守法啫！」

林新強強調，「世界正義工程」的報告「唔係神、唔係法庭」，參與調查的人或受傳媒影響而得出不客觀的結果。

全球法治排名 美國意大利落後香港

政府則在聲明中指，香港的排名仍「領先於經常無理批評香港法治和人權狀況的不同西方國家」。翻查排名，經常批評香港政治狀態的美國排第26，低於香港4位；五眼聯盟的澳洲、加拿大、紐西蘭及英國，分別排名13、12、7及15位；七大工業國集團的德國、意大利及日本，則分別排第6、32及16位。