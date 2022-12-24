通關內地｜李家超稱1月中前落實　中央同意逐步、有序、全面通關

行政長官李家超結束首次赴京述職行程，今午（24日）返抵香港，在機場第一時間公布通關「可以實現了！」他說，已獲得中央同意「逐步、有序、全面通關」，特區政府會即時聯絡有關單位，包括國家衞健委、港澳辦、廣東及深圳市政府，溝通聯繫，積極尋求共識方案，再報請中央審批，目標一月中前落實，在整個通關過程內要做到「逐步、有序及全面」。

李家超指，通關會兼顧兩地疫情變化和風險管理，按照措施優化去制訂方案，會在盡量滿足需求及安全有序的要求下，盡量取得最有利的平衡。政府即時成立「通關事務協調小組」，成員包括整個政府15個政策局，在政務司司長陳國基帶領下全面推進工作：「即全政府會投入、做最好準備，做到最佳。」

李家超隨即返回政總主持高層會議，與司局長商討需要推進的工作，包括由陳國基帶頭和內地溝通協調，盡快確定方案。



李家超結束訪京行程，在香港機場公布通關「可以實現啦」。

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李家超：通關可以實現啦！

設「通關事務協調組」 15個政策局全落水

李家超指，明白社會關心通關細節，要做到逐步有序、達到最終全面開放的大原則，重要考慮元素包括要處理人數問題，過關排隊等過程要順暢，任何混亂都會出現不想見到的後果，所以要充分評估風險及作好準備。

李家超指，通關在初期是需求相當大，市民都想盡早過關、探親、團聚、招商、公務，甚至旅遊，「我一定要做到唔出亂、安全有序地展開，包括要和廣東省及深圳市政府考慮每日人數，以及通關口岸等。」他說口岸已停止正常運作多年，在運力方面及其他方面配合都要部署好，所以「逐步有序」對整個安排是最好。「協調組」會一一處理好其他細節，每個環節都會充分與廣東深圳溝通好，做出預案再報請中央審批。

初期考慮每日人數及通關口岸

一定要做到唔出亂 與粵、深溝通好細節

李家超指，要衷心感謝中央關心香港，衷心感謝中央聆聽自己匯報的「普遍香港熱切期盼」。他說，有賴中央決定令通關「變成事實，讓因疫情分隔超過差不多三年的家庭可以團聚，讓工作、商務、工務旅遊恢復，讓香港經濟提振起來、活起來，帶給香港一個昌盛、溫暖的2023年。」

「全面通關」當然是疫前方式

至於通關的具體日子及要求，李家超稱最終「全面通關」當然是疫前方式，但要逐步有序達致。他自稱是「一個心急嘅人」，希望恢復到疫前狀況，但細節如何，需要兩地討論一一處理。他希望儘早達成共識，儘早報請中央，儘早落實方案，深信最終全面通關會「帶給每一個市民好興奮、會擁抱的安排。」

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行政長官辦公室昨日發文，稱李家超述職時已向國家領導人表達市民對香港與內地通關的熱切期盼，李克強指出隨着內地疫情防控優化調整措施的有序推進落實，有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與內地人員往來逐步恢復正常。李家超稱港府會繼續積極與中央相關部委、廣東省政府、深圳市政府等緊密聯繫及商討細節，盡快有序推進通關安排。