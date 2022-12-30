人大釋法｜黎智英案引發首次解釋國安法 進程峰迴路轉

壹傳媒創辦人黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen來港，就他涉違《香港國安法》案件抗辯，最終引致港府尋求全國人大常委會釋法，為回歸以來第六次人大釋法，更是人大常委會首度解釋《香港國安法》。



今次釋法的進程，一度出現吊詭情況，自特首向中央提交要求釋法報告後，包括人大常委譚耀宗等突「吹淡風」，指問題最終能由香港自行解決最理想，一度惹來或毋須釋法的揣測。不過，當李家超結束首次北京述職行程返港，指中央就釋法很快有決定後，反映釋法勢在必行，更可能全速進行中。



終院拒批律政司阻黎智英聘英御用大狀

《香港國安法》於2020年6月30日正式頒布生效，國安公署同年8月搜查壹傳媒集團總部暨香港《蘋果日報》社後，拘捕黎智英等多人。最後，黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《香港國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。

香港高等法院於今年10月19日，批准黎智英根據《法律執業者條例》下的「專案認許」方式僱用英國御用大律師Tim Owen為其出庭辯護，法庭判詞中提到「Tim Owen參與此案將能帶來正面、積極的貢獻」。

律政司隨即提出上訴，不過高等法院駁回其申請。律政司其後直接向終審法院申請上訴許可，然而終審法院在11月28日，即黎智英案開審前三天，頒布書面裁決，拒絕律政司的申請。

特首隨即提請人大求釋法

特首李家超當晚（11月28日）隨即宣布向北京就《香港國安法》提交報告，同時提請人大釋法，「根據《香港國安法》的立法原意和目的，沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師可否以任何形式參與處理危害國家安全犯罪案件的工作？」律政司亦向高等法院申請押後黎智英案開審日期，法官亦以未知人大常委會何以會進行釋法為由，決定將案件押後至明年9月25日開審。

梁愛詩曾撰文質疑：有人要求釋法，釋哪一條？

不過，建制派內對應否就黎智英案提請釋法，似乎未有只識。因為，在李家超正式公布要提請人大釋法前，一篇由前律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩撰寫的文章，剛好流出曝光。梁愛詩在文章中，表明支持終審法院的裁判，力陳應按本地現有法律程序處理海外大律師來港執業。她更在文中反駁「有人謂英國律師對香港維護國家安全法不懂也沒有經驗，香港大律師又有多少經驗？」、「《基本法》是中國特色社會主義法律，香港律師又有多少理解？」

梁愛詩曾撰文支持終審法院判決（資料圖片）

梁愛詩解釋其他國家處理國安法案件的經驗較香港多，若法庭諗為Tim Owen合資格，沒有理由反對。她在文末亦提出對「釋法」的質疑「有人要求釋法，釋哪一條？」。不過她亦補充強調「沒有反對釋法」。

有人謂英國律師對香港維護國家安全法不懂也沒有經驗，香港大律師又有多少經驗？《基本法》是中國特色社會主義法律，香港律師又有多少理解？有人要求釋法，釋哪一條？ 前律政司司長梁愛詩

而政府提請釋法後，政界人士普遍表態支持。其中全國政協副主席梁振英明言，支持李家超就終審法院駁回律政司上訴的裁決提請人大釋法，他認為法院容許英國大律師來港處理涉及《國安法》案例的決定和理據是「大錯特錯」，影響深遠。

譚耀宗：香港自己解決就最好

而全國人大常委會委員譚耀宗亦指，聘請外國大律師是「唔應該，唔適合」，違反人大常委會立法原意，亦涉及國家機密及外部勢力的問題，認為不應容許外國律師參與其中，「如果個情況唔得以改變呢，就要由人大常委會就住有關問題作出釋法去調整」。

不過，當全國人大常委會公布本月議程中未見釋法事項後，譚耀宗指：「唔知中央點諗，但我自己覺得香港自己解決就最好」、「仍有時間研究，毋須急於短時間內決定。」此說法，即時引起難道毋須釋法的揣測。

「唔知中央點諗，但我自己覺得香港自己解決就最好」 全國人大常委譚耀宗

烈顯倫恐破壞香港司法

事實上，本港法律界部分人士對今次釋法提出質疑，當中包括終審法院前常任法官烈顯倫（Henry Litton），便撰寫以「司法獨立存亡威脅」為題、近4,000字的長文，表明反對人大釋法。他認為，黎智英一案不涉「國家機密」，加上普通法有機處理有關問題。他直言，一旦「釋法」推翻終審法院裁決，「法律制度的根基信心被嚴重動搖，將猶如地震，難以再重建穩定。司法面貌將永遠改變，今日存在的法治，將成過去。」

法律制度的根基信心被嚴重動搖，將猶如地震，難以再重建穩定。司法面貌將永遠改變，今日存在的法治，將成過去。 終審法院前常任法官烈顯倫

盧文端：問題並非是否釋法？而是如何釋法

不過，全國僑聯副主席盧文端上周四（22日）在報章撰文，似已預告釋法勢在必行了。他在文中表明：「現在的問題並非是否釋法的問題，而是如何釋法的問題」。盧文端認為「自行處理」，難保不會再衍生難以預料的法律挑戰和問題，認為只有人大釋法方能從根本解決問題。不過，他認為「二十大」報告中提到要「完善特別行政區司法制度和法律體系」，故此人大釋法不可能單一處理可否聘請海外律師的問題，而需從《國安法》整體落實情況作調整。

現在的問題並非是否釋法的問題，而是如何釋法的問題。自行處理，難保不會再衍生難以預料的法律挑戰和問題 全國僑聯副主席盧文瑞

而特首李家超於上周六（24日）結束北京述職行程返港後即表示，正熱切期待中央決定，相信很快會有決定。而譚耀宗回應時表示，相信今次人大常委會會議有機會增加釋法議程，技術上亦可行，屆時討論文件並審議，沒有問題便可通過。