通關內地｜葉劉淑儀：中央送港人最大聖誕禮物

行政會議召集人葉劉淑儀指，行政長官李家超首次北京述職回港後，即宣布跟內地「通關」取得進展，中央同意逐步、有序、全面「通關」，是「一個天大好消息，是中央對給港人最大的聖誕禮物。」她期望政府盡早宣布細節。



行政長官李家超昨天下午從北京返港宣布，跟內地「通關」取得進展，中央同意逐步、有序、全面「通關」。特區政府會即時成立通關事務協調組，與內地有關單位尋求共識，報請中央審批通關方案，目標於下月中前落實。

李家超結束訪京行程，在香港機場公布通關「可以實現啦」。

葉劉淑儀在社交網站發文，指新冠疫情爆發至今，港人爭取復常返往內地已接近三年。她稱，雖然不知道應給予甚麼界別人士優先配額，究竟是商務需要抑或人道理由？有多少配額？但中港兩地「封關」接近三年，不少家庭因此分隔兩地，相信每個人也有其人道理由。商界人士未能正常往返內地視察業務及洽談生意，亦感到十分苦惱，他們也是期盼通關已久的一群。

她指，行政長官宣布中港兩地將實現有序全面通關，對廣大市民來說是天大好消息，期望政府可以盡早宣布細節，但亦希望大家明白通關必須「有序」，即要管控好一切風險。無論如何，這實在是一個天大的好消息，是中央送給港人最大的聖誕禮物。