【01百科】人大釋法｜首釋國安法條文 五次解釋《基本法》

全國人大常委會應行政長官李家超要求，作第六次釋法，但與過去五次釋法不同，今次是首度解釋2020年中生效的《香港國安法》。



至於過去五次釋法，均是解釋《基本法》條文。第一和第三次釋法，由香港的行政長官提出，第四次則由香港終審法院提出，第二和第五次是全國人大常委會主動釋法。



第一次釋法（1999年）︰吳嘉玲案，涉及居留權問題

終審法院1999年1月29日裁定，所有港人在內地所生子女，均擁有居港權。

時任行政長官董建華在同年5月18日，提請全國人大常委會，要求解釋《基本法》第22條第4款及第24條第2款第(3)項的立法原意。

人大常委會同年6月26日釋法，列明出生時父母仍未成為香港居民的子女並無居港權，變相推翻終院裁決法。

第二次釋法（2004年）：普選問題

2004年3月26日，中央正式告知特區政府，人大常委會於當年4月會議，研究《基本法》附件一第7條，及附件二第3條的解釋。

同年4月6日，人大常委會釋法列明，特首及立法會的產生辦法是否需要修改，特首應向人大常委會提出報告，由人大常委會按本港實際情況及循序漸進的原則確定，變相將政改由「三部曲」變為「五部曲」

第三次釋法（2005年）：特首任期問題

董建華在2005年3月10日宣布辭任特首，特區政府在同年4月16日發聲明，決定提請人大常委會就新特首任期釋法

同年4月27日，人大常委會對《基本法》第53條第2款作出解釋，訂明透過補選產生的新特首，其任期為原任行政長官任期的餘下部分

第四次釋法（2011年）：外交豁免權問題

終審法院2011年6月8日作出臨時判決，以多數決定按《基本法》第158條第3款的規定，提請人大常委會解釋《基本法》第13條第1款和第19條所涉及有關國家豁免事宜的4個問題。

律政司司長同年7月5日，提請釋法的函件及相關文件，交給國務院港澳事務辦公室，以轉呈人大常委會人大常委會在同年8月26日釋法列明，港府須跟從中央政府，對剛果實施「絕對外交豁免權」

剛果案，終審法院主動提請人大常委會釋法，釐清有關國家豁免事宜4個問題（資料圖片）

第五次釋法（2016年）：立法會宣誓風波

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2016年10月12日，立法會換屆選舉的當選人宣誓時，梁頌恆、游蕙禎和姚松炎等遭時任立法會秘書長陳維安拒監誓，而羅冠聰、梁國雄和劉小麗也因宣誓內容出問題，最終引發宣誓風波。

主席梁君彥同月18日裁定宣誓無效，但容許再次宣誓，港府先後兩次入稟高等法院司法覆核，先是要求剝奪梁頌恆、游蕙禎的議員資格，之後再就餘下4人的議員資格提出訴訟。

同年11月5日，人大常委會主動就《基本法》第104條作出解釋，訂明香港的公職人員必須依法真誠地作出「擁護基本法」和「效忠中國香港特區」的宣誓，並謹守誓言。高等法院同年11月15日裁定，梁頌恆、游蕙禎喪失立法會議員資格；翌年再裁定其餘4人亦喪失議員資格。