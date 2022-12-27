研資局主席黃玉山：期望特首政策組助政府更好掌握社會脈搏

港區人大、研究資助局主席黃玉山教授認為，由黃元山出掌特首政策組是合適人選，他期望特首政策組有助政府掌握社會脈博，多了解民情，從而制訂相應政策。



政府今日（27日）宣布特首政策組將於明日（28日）正式成立，行政長官李家超委任現任立法會選委界別議員黃元山博士出任特首政策組組長。李家超期望特首政策組可從高瞻遠矚角度，倡議及協助制定長遠和策略性政策；緊貼國家發展，分析及建議融入國家發展大局的對接重點；審視國際關係和形勢，分析機會和風險；掌握香港民情，協助決策方向和制定措施。

黃玉山教授向《香港01》表示，他曾擔任團結香港基金數個涉及土地或教育的研究項目的顧問，與出任團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長的黃元山有共事經驗，認為對方具備金融機構工作經驗，對教育和土地方面也有研究，知識面廣泛，因此認為黃元山是出掌特首政策組的合適人選。

至於特首政策組其他成員需具備甚麼條件？黃玉山教授指，要視乎特首對政策組的期望，但他個人認為應具有不同背景或專業、同時對社會多方面有深刻認識的人士，方能增強政策組的實力。

他期望特首政策組能協助政府對社會脈博有更好掌握。

至於連同黃元山，已先後有五名立法會議員因加入政府而辭職，是否等於政府專向立法會「搶人才」?及因而先後要進行兩場補選，會否影響公眾觀感？黃玉山則稱不便評論。