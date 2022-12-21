政府專向立法會「搶人才」致二次補選　納稅人埋單金額料二千萬

立法會選委界別補選剛於星期日（12月18日）結束，但很快又要迎來另一次立法會補選。有消息指，另一名選委界別立法會議員黃元山因出掌新設的特首政策組，會辭去議員職務，立法會需再進行補選。政府瞄準立法會「搶人才」，先後五名議員「轉跑道」，納稅人卻要為此而進行的補選「埋單」，預料開支約二千萬元。



特首李家超在施政報告提出成立特首政策組，有消息指團結香港基金高級副總裁、立法會選委界別議員黃元山，將「轉跑道」加入政府出掌特首政策組。而之前，已有包括麥美娟出任青年及民政事務局局長、孫東任創新科技及工業局局長、張國鈞任律政司副司長及林智遠出任審計署署長。換言之，新一屆立法會就任約一年，先後有五名選委界別議員放棄議席，轉投官場。



中文大學政治及行政學系高級講師蔡子強指，立法會改變組成方式後引入選委界別，但此界別的議員不像直選和功能組別議員，需要在地區或所屬界別有較長時間耕耘，方能得到晉身議會的機會，導致選委界別議員對議會全無袍袱，這一點由選擇加入政府而辭職的議員全部來自選委會界別，已可見一斑。

他又指，過去建制派較擔心，若有建制議員辭職加入政府，補選時或會失守，影響議會勢力分布，如今此憂慮大大減低。

蔡子強指納稅人要為額外補選埋單「係唔抵」（資料圖片）

納稅人要為政府「搶人才」埋單 蔡子強：係唔抵

至於因政府「搶人才」而導致要進行兩次補選，全數由納稅人「埋單」，蔡子強坦言確實「係唔抵」。但他與中文大學政治及行政學系副教授馬嶽均認為，自立法會改制後，大部分港人對議員的期望和關注也大幅降低，兼且選委會補選規模始終細，只局限於於一千多名選民，與普羅市民關係不大，相信市民既不關注補選，也不會在意補選開支。

《香港01》向政制及內地事務局查詢，有關星期日的立法會選委界別補選開支，但暫時未有回覆。

預計兩次選委界別補選開支二千萬元

不過，有熟悉籌辦選舉的人士預計，剛過去的補選屬選委界別選舉，選民只得不足一千五百人，規模相對細、選舉宣傳活動不多，最大開支是票站場租和人手開支，估計支出約一千萬元或以下。至於填補黃元山議席空缺的補選，雖然只涉及一個議席，但整體選舉與日前的補選安排相若，預計開支也會相若。換言之，因為政府搶人才而導致的兩次立法會補選額外開支，合計可能高達二千萬元。

翻查資料，2010年1月因有5名地區直選立法會議員辭職，選管會於同年5月16日進行補選，開支為一億二千六百萬元；而07年和10年港島區也曾進行補選，三次立法會地區直選補選總開支合計達一億七千四百萬元

但他認為，選委界別補選開支，不能與之前三次地區直選補選直接比較，畢竟直選補選涉及的票站數目和工作人員數目較多。

過去三次立會地區直選補選 總開支逾一億七千萬元

翻查資料，2010年1月因有5名地區直選立法會議員辭職，選管會於同年5月16日進行補選，開支為一億二千六百萬元；而07年和10年港島區也曾進行補選，三次立法會地區直選補選總開支合計達一億七千四百萬元。

立法會條例規定，若有議員辭職，立法會秘書處必須在知悉議席出現空缺後21天內，刊憲公告立法會議席出缺，相關公告宣布後，選舉管理委員會安法例安排補選。

至於為何選委界別補選毋須向立法會申請額外撥款，可能因本年度預算案已為選舉事務處預留開支應急。根據預算案顯示，選舉事務處有約12億元撥款分配予選舉事務，包括進行選民登記、支援選管會行政工作及應付可能出現的立法會補選。